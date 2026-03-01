Це не просто десерт, а найкорисніший десерт дитинства. Коли яблуко запікається, пектин переходить у гелеву форму — це природній абсорбент, що заспокоює шлунок, знімає тривогу, зменшує потяг до солодкого і працює як м’який детокс завдяки урсуловій кислоті.

4–5 яблук (краще брати тверді сорти, наприклад, Симиренко або Голден)

4–5 ч.л. меду

жменя волоських горіхів

1 ст.л. родзинок (за бажанням)

дрібка кориці

3–4 ст.л. води (у форму)

Помийте яблука. Ножем або спеціальним пристроєм видаліть серцевину, але не прорізайте яблуко наскрізь — залиште «денце», щоб начинка не витекла. Горіхи трохи подрібніть ножем. Змішайте їх із родзинками та корицею. У кожне яблуко покладіть начинку. Поставте яблука у форму для запікання. На дно форми налийте трохи води — це створить пару, і яблука будуть ніжними, а шкірка не трісне. Випікайте при 180 градусах приблизно 20–30 хв. Час залежить від сорту яблук та їхнього розміру. Вони мають стати м’якими, але не розвалитися в пюре. Коли вимкнете духовку, зверху на кожне яблуко додайте по чайній ложці меду. Смакуйте!

Леся БУШМА.