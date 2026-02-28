Пісні десерти можуть бути навіть смачнішими за звичайні, бо в них розкривається природна солодкість фруктів, горіхів і прянощів. Ось рецепт неймовірно ароматного яблучно-медового кексу з горіхами, який готується без яєць, молока та вершкового масла.

2 склянки борошна

склянка яблучного соку (можна замінити і водою)

2–3 ст.л. меду

0,5 склянки цукру

0,5 склянки рафінованої олії

жменя волоських горіхів

жменя родзинок

1 ч.л. соди (погасити оцтом або лимонним соком)

1 ч.л. кориці (за бажанням)

У глибокій мисці змішайте теплий яблучний сік (або воду), мед, цукор та олію. Перемішуйте, поки мед і цукор повністю розчиняться. Поступово всипайте просіяне борошно з корицею. Замісіть тісто — воно має бути за консистенцією, як густа сметана. Додайте в тісто подрібнені горіхи та заздалегідь промиті родзинки. В останню чергу додайте погашену соду і швидко перемішайте. Вилийте тісто у форму, змащену олією. Випікайте в духовці при 180 градусах приблизно 40–50 хв. Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою (вона має виходити сухою).

Леся БУШМА.