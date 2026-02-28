Запечений буряк — справжній суперфуд у тарілці, причому після духовки він значно корисніший і смачніший, ніж варений, бо всі вітаміни не «виварюються» у воду, а залишаються всередині. Волоські горіхи у піст — наші справжні рятівники. Коли відмовляємося від м’яса, саме вони стають головним джерелом рослинного білка та корисних жирів і дають тривале відчуття ситості.
- 300 г буряку (2 шт.)
- 80 г червоної цибулі (1/2 шт.)
- 30 г волоських горіхів
- 10 г кінзи
- 15 мл олії
- 3 г сванської солі
- 2 г солі
- 1/2 ч.л. цедри лимона
- 10 мл соку лимона
- 5 г меду
Буряк добре помийте, загорніть у фольгу, злегка змастивши олією, посоліть і запікайте при 180 градусах приблизно 45 хв. — до м’якості.
Поки буряк запікається, поріжте червону цибулю півкільцями. Якщо хочете, щоб смак був ніжніший, залийте її лимонним соком і залиште на 10 хв. Волоські горіхи подрібніть ножем або трохи підсмажте на сухій сковороді — так вони стануть ароматнішими.
Коли буряк охолоне, очистіть та наріжте шматочками (смужками).
У велику миску викладіть цибулю, горіхи, кінзу, сванську сіль, звичайну сіль, цедру лимона, сік лимона. Добре перемішайте. Потім додайте буряк і трішки меду — обережно перемішайте, щоб зберегти текстуру буряка.
Подавайте салат, прикрасивши зверху листочками кінзи або горіхами.
Леся БУШМА.
