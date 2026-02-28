Уже з кінця лютого, якщо помітили, що вазон випустив нові листки або пагони, можна розпочинати перші підживлення. Але робити це потрібно обережно й поступово.

Перший час використовуйте слабкий розчин добрив, вдвічі меншої концентрації, ніж для літнього періоду. Наприкінці лютого добре підходять комплексні добрива з дещо вищим вмістом азоту. Якщо ж рослина готується до цвітіння, обирайте добрива з калієм і фосфором. Ніколи не вносьте добрива в сухий ґрунт, оскільки це може спричинити опіки кореневої системи. Спочатку зволожте землю звичайною водою, а через 15–20 хв. удобрюйте. Якщо плануєте найближчим часом пересаджувати вазон, то підживлювати перед цим не потрібно. Після пересадки в новий субстрат рослину не підживлюють протягом 1–2 місяців, оскільки свіжий ґрунт уже містить достатньо поживних речовин.

Не підживлюйте хворі рослини або ті, що перебувають у стані глибокого спокою і не виявляють ознак росту.

Тетяна БОГОВИК.