Не існує якогось чіткого терміну, скільки можна бути надворі, щоб не обморозитись. Бо це залежить від морозу, вологості, наявності та сили вітру, як ви одягнуті, чи не тісне взуття, чи вологі ноги тощо. Логічно, що чим сильніший мороз і вітер, чим довше стоїте та чим гірше одягнуті й вологі, тим швидше отримаєте проблему. Ділянки шкіри, які в холод торкаються металу, вологи, обмерзають швидше.

Велику роль відіграє стан людини, якщо вона хвора, має діабет, обезводнена, курить, недостатньо харчується, має внутрішні хвороби — це також підвищує ризик.

На початку обмороження виглядає як побіління шкіри, у цій зоні відсутня чутливість, можливий набряк навколо. Це найлегший ступінь, який зазвичай добре минає без наслідків. Якщо охолодження довше, з’являється посиніння, чутливість відсутня. При серйозних обмороженнях ви помітите утворення пухирів, набряк і почервоніння шкіри — зазвичай це виникає через добу після епізоду. Найважче обмороження сягає кісток і м’язів та призводить до повного відмирання тканин і їх муміфікації.

Прицільне лікування обморожень відбувається в лікарні. Це потребує серйозних обстежень, ліків і навіть хірургічного втручання. Тому при обмороженні дуже важливо швидко звернутись до лікаря та не займатись самолікуванням.

Як діяти при легких проявах та до того, як потрапили в лікарню

Якомога швидше перейдіть у тепле приміщення або перенесіть туди обморожену людину. Зніміть тісний і вологий одяг, взуття. По можливості не наступайте на обморожену ногу, бо це посилює ураження тканин. Якщо йти мусите, не зігрівайте кінцівку перед повторним виходом на холод, оскільки повторне охолодження значно погіршує ураження. Звʼяжіться з лікарнею, самостійно можна зігрівати уражену частину теплом тіла (наприклад, покладіть кисті собі під пахви). Можна злегка рухати ураженою частиною тіла. Не тріть її — це зайва травма. Не прикладайте вологі рушники чи грілки, не тримайте біля вогню, бо можна спричинити опік. Не тріть снігом. Зігрівання буває болісним — прийміть ібупрофен (400–600 мг кожні 12 год.). Таблетки аспірин 325 мг щодня можуть зменшити запалення. Пийте теплі напої, але не алкоголь. Якщо є пухирі, закрийте їх чистою стерильною пов’язкою. Можна покрити пластирем, що не прилипає. Не стискайте ці зони тугим бинтуванням. Ніякої зеленки, фукорцину, олії чи спирту! Рани можна мастити гелем алое, часто змінюйте пов’язку. У лікарні: лікарі зігріватимуть обморожену частину зануренням у теплу, але не гарячу, воду. Температура — 37–39 градусів, щоб вода циркулювала. Тривалість 15–30 хв. Обов’язково лікарі проведуть профілактику правця — вакцинацію. Антибіотики профілактично не рекомендовані — їх призначають лише за наявності ознак інфекції. Застосовують внутрішньовенно. Зовнішні мазі з антибіотиками (левомеколь, офлокаін тощо) не рекомендовані, бо спричиняють надмірне розмʼякшення шкіри та погіршують загоєння.

Профілактика

Уникайте алкоголю та куріння. Це порушує мікроциркуляцію, відтак у вас більше шансів на обмороження.

Не торкайтесь холодної води й металевих поверхонь у холодну погоду.

Їжте достатньо калорійної їжї та пийте вдосталь води. Сильний організм здоровіший.

Слідкуйте за прогнозом погоди — температурою, опадами та вітром. За сильного морозу й вітру обмороження може виникнути за кілька хвилин.

Одягайтесь правильно: шапка, захист для обличчя, за дуже морозних умов — для очей; рукавиці (краще, ніж рукавички з окремими пальцями); тепле водостійке взуття; кілька шарів вільного одягу (внутрішній шар — відводить вологу (наприклад, поліпропілен); середній — утеплює (фліс або вовна); зовнішній — захищає від вітру, дощу та снігу); мокрий одяг змінюйте якомога швидше. Краще вільний одяг, ніж облягаючий.

Хімічні грілки можна класти в рукавиці чи взуття, але не прикладайте безпосередньо до шкіри — можливі опіки.

Слідкуйте, щоб ноги та руки не були вологі. Міняйте шкарпетки та рукавиці. Вночі добре просушуйте взуття. Користуйтесь антиперспірантом для цих зон, аби вони менше пітніли.

Мастити відкриту шкіру колд-кремами для профілактики обмороження НЕ рекомендується — доказів користі немає, а ризик обмороження може зрости. Є скандинавське дослідження, яке показало, що застосування колд-кремів створює оманливе відчуття захисту: люди довше перебували на холоді й, відповідно, частіше отримували обмороження.

Не вживайте алкоголь, щоб зігрітися.

Подорожуючи у віддалені місця, попередьте близьких про маршрут і майте аварійний запас.

Якщо часто перебуваєте на холоді, знайте перші ознаки обмороження і відразу заходьте в тепле приміщення при їх появі.

Катерина БАКІКО, лікар-дерматолог.