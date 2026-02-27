Законодавством чітко визначено строки на оскарження рішень ВЛК та ЕКОПФО. І якщо їх не дотримуватися, це може суттєво ускладнити шлях військового. У Правозахисному центрі для військових «Принцип» пояснюють, які строки діють для досудового та судового оскарження. А також про те, з якого моменту вони починають відраховуватися.
Оскарження висновку ВЛК
* Досудовий порядок
Можна оскаржити у тридцятиденний строк.
* Судовий порядок
Можна оскаржити до суду.
- Впродовж трьох місяців, якщо ви раніше використали досудовий порядок оскарження (наприклад, оскаржили рішення регіонального ВЛК до ЦВЛ).
Із якого моменту починає рахуватися строк? З моменту, коли отримали рішення за результатами своєї скарги.
- Упродовж трьох місяців, якщо раніше не оскаржували рішення у досудовому порядку (наприклад, йдеться про рішення ЦВЛК).
Строк починає рахуватися з моменту отримання рішення ВЛК.
Оскарження рішення ЕКОПФО
* Досудовий порядок
Можна оскаржити впродовж сорока календарних днів із моменту отримання витягу з рішення.
* Судовий порядок
Можна оскаржити до суду в такі строки.
- Упродовж трьох місяців, якщо раніше вже використали досудовий порядок оскарження (наприклад, оскаржили рішення до Центру оцінювання функціонального стану особи).
Строк починає рахуватися з моменту отримання рішення за результатами своєї скарги.
- Упродовж шести місяців, якщо раніше не оскаржували рішення в досудовому порядку.
Строк починає рахуватися з моменту отримання рішення ЕКОПФО.
Що робити, якщо з поважних причин позовна давність пропущена?
До позовної заяви додають клопотання про поновлення строку позовної давності та копії документів, які підтверджують поважність причин пропуску. Наприклад, якщо лікувалися або ж перебували на службі.
