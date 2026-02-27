Законодавством чітко визначено строки на оскарження рішень ВЛК та ЕКОПФО. І якщо їх не дотримуватися, це може суттєво ускладнити шлях військового. У Правозахисному центрі для військових «Принцип» пояснюють, які строки діють для досудового та судового оскарження. А також про те, з якого моменту вони починають відраховуватися.

Оскарження висновку ВЛК

* Досудовий порядок

Можна оскаржити у тридцятиденний строк.

* Судовий порядок

Можна оскаржити до суду.

Впродовж трьох місяців, якщо ви раніше використали досудовий порядок оскарження (наприклад, оскаржили рішення регіонального ВЛК до ЦВЛ).

Із якого моменту починає рахуватися строк? З моменту, коли отримали рішення за результатами своєї скарги.

Упродовж трьох місяців, якщо раніше не оскаржували рішення у досудовому порядку (наприклад, йдеться про рішення ЦВЛК).

Строк починає рахуватися з моменту отримання рішення ВЛК.

Оскарження рішення ЕКОПФО

* Досудовий порядок

Можна оскаржити впродовж сорока календарних днів із моменту отримання витягу з рішення.

* Судовий порядок

Можна оскаржити до суду в такі строки.

Упродовж трьох місяців, якщо раніше вже використали досудовий порядок оскарження (наприклад, оскаржили рішення до Центру оцінювання функціонального стану особи).

Строк починає рахуватися з моменту отримання рішення за результатами своєї скарги.

Упродовж шести місяців, якщо раніше не оскаржували рішення в досудовому порядку.

Строк починає рахуватися з моменту отримання рішення ЕКОПФО.

Що робити, якщо з поважних причин позовна давність пропущена?

До позовної заяви додають клопотання про поновлення строку позовної давності та копії документів, які підтверджують поважність причин пропуску. Наприклад, якщо лікувалися або ж перебували на службі.