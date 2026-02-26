Кабмін ухвалив рішення про суттєве збільшення адресної допомоги для членів сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії, інформує Урядовий портал. Нові розміри допомоги почнуть діяти з 1 березня 2026 року.

Відповідно до рішення Уряду, мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї — батьків, дружину чи чоловіка загиблого захисника або захисниці, а також на одну дитину загиблого військовослужбовця, котрій замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше 12810 грн на людину. Наразі мінімальний розмір такої виплати складає 7800 грн.

Також зростуть мінімальні виплати для родин, де пенсія призначена двом і більше членам сім’ї загиблого захисника (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), а державна соціальна допомога призначена двом і більше дітям загиблого захисника. Для них виплата становитиме не менше 10020 грн на кожного члена сім’ї замість чинних 6100 грн.

Зазначені розміри щороку, починаючи з 1 березня 2027 року, індексуватимуться.

Виплати не нараховують автоматично, для цього необхідно буде подати до ПФУ заяву на призначення пенсії разом із необхідними документами:

— паспорт та ідентифікаційний код отримувача пенсії;

— свідоцтво про смерть (у разі загибелі) або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (у випадку зникнення);

— документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо).

Із цими документами та заявою потрібно особисто звернутись до Пенсійного фонду за місцем проживання, або ж — онлайн через портал електронних послуг ПФУ.

Важливо! У разі зникнення безвісти право на пенсію виникає через місяць після внесення особи до Єдиного реєстру, а звернутися до ПФУ потрібно лише після отримання відповідного витягу. Ці виплати тривають до зміни статусу військовослужбовця.