Уряд удосконалив механізм виплат допомоги сім’ям із дітьми, ухваливши рішення, яке спрощує оформлення та виплату ключових «дитячих» допомог: у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до року та «єЯсла», інформує Мінсоцполітики.
- Подати заяву.
Відтепер звернутися можна не лише до сервісних центрів Пенсійного фонду України, а й через ЦНАП або уповноважених представників громад — швидше, ближче до дому та без черг.
- Оновлено механізм зарахування коштів.
Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами можна оформити на поточний рахунок «Дія.Картки» (без спеціального режиму використання).
Допомогу по догляду до року та «єЯсла» вже можна отримувати на будь-яку картку зі спеціальним режимом використання. Пенсійний фонд відкриє такий рахунок через відділення АТ «Ощадбанк» під час звернення.
Невдовзі з’явиться можливість оформити ці допомоги через застосунок «Дія» — Мінсоцполітики та Мінцифри працюють над технічним запуском.
- Більше можливостей використання коштів.
Розширено перелік категорій, на які родини можуть спрямовувати допомогу до року та «єЯсла». Це дозволяє оплачувати більше товарів і послуг, пов’язаних із реальними потребами дитини.
- Більше часу для звернення.
Заяву на допомогу по догляду до року тепер можна подати протягом трьох місяців після того, як дитині виповнився один рік.
Продовжено термін оформлення допомоги «єЯсла»: якщо звернутися протягом шести місяців після виходу на роботу на повний день, виплата надійде одразу за всі пів року — з місяця після першого дня народження дитини (але не раніше січня 2026 року) і до трирічного віку.
