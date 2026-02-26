Уряд удосконалив механізм виплат допомоги сім’ям із дітьми, ухваливши рішення, яке спрощує оформлення та виплату ключових «дитячих» допомог: у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до року та «єЯсла», інформує Мінсоцполітики.

Подати заяву.

Відтепер звернутися можна не лише до сервісних центрів Пенсійного фонду України, а й через ЦНАП або уповноважених представників громад — швидше, ближче до дому та без черг.

Оновлено механізм зарахування коштів.

Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами можна оформити на поточний рахунок «Дія.Картки» (без спеціального режиму використання).

Допомогу по догляду до року та «єЯсла» вже можна отримувати на будь-яку картку зі спеціальним режимом використання. Пенсійний фонд відкриє такий рахунок через відділення АТ «Ощадбанк» під час звернення.

Невдовзі з’явиться можливість оформити ці допомоги через застосунок «Дія» — Мінсоцполітики та Мінцифри працюють над технічним запуском.

Більше можливостей використання коштів.

Розширено перелік категорій, на які родини можуть спрямовувати допомогу до року та «єЯсла». Це дозволяє оплачувати більше товарів і послуг, пов’язаних із реальними потребами дитини.

Більше часу для звернення.

Заяву на допомогу по догляду до року тепер можна подати протягом трьох місяців після того, як дитині виповнився один рік.

Продовжено термін оформлення допомоги «єЯсла»: якщо звернутися протягом шести місяців після виходу на роботу на повний день, виплата надійде одразу за всі пів року — з місяця після першого дня народження дитини (але не раніше січня 2026 року) і до трирічного віку.