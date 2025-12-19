Спатифілум, або «жіноче щастя» – одна з найпоширеніших та найневибагливіших кімнатних рослин. Цвіте майже весь час білими «вітрилами», які декому нагадують жіночі хусточки. За однією з версій, саме тому рослину в народі називають «жіночим щастям». Та й наукова назва походить від грецьких слів «спата» — покривало, та «філлон» — лист. До речі, це приквітки, а не справжні квіти. Та, буває, що рослина й не цвіте. Чому?

Причини, за яких спатифілум не цвіте, можуть бути такі.

Недостатнє освітлення (це найчастіша причина). Рослині потрібне яскраве, але розсіяне світло. Прямих сонячних променів вона боїться. Тому на південному вікні обов’язково потрібне буде притінення (наприклад, за допомогою тюлю). Неправильний розмір горщика, а саме завеликий. Спатифілум цвіте, коли його коренева система повністю заповнює горщик. Якщо він занадто просторий, рослина витрачатиме енергію на нарощування коренів і листя, відкладаючи цвітіння. Тож при пересаджуванні обирайте горщик, який лише на 1–2 см більший за об’єм коренів. Горщик має бути неглибокий, оскільки у великому ґрунт швидко закисає. Однак о цій порі вазон турбувати вже не варто. Пересадку краще перенести на кінець зими — весну. Дорослі рослини пересаджують приблизно щороку. Необхідність у пересаджуванні проявляється такими ознаками: рослина вимагає все більше води, листя жовтіє без видимих ознак, а з дренажних отворів визирає коріння, рівень ґрунту зверху підіймається (розросла коренева система витісняє землю нагору), земляна грудка швидко висихає.

Ґрунтосуміш для посадки можна приготувати з дернової та листової землі, торфу та піску (2:1:1:1). На дно укладають шар дренажу. За бажання при пересадці дорослу рослину можна розділити на кілька молодих. Після пересадки догляд за спатифілумом полягає в помірному поливі й обмеженні рівня освітленості.

Неправильний режим поливу. Спатифілум — тропічна рослина, яка дуже чутлива до вологи. У природі росте в болотистих лісах і на вологих ділянках уздовж озер, річок та джерел, а від прямого сонця її притіняють високі дерева. Тож якщо земля надто суха, не цвістиме. Водночас і застій води призводить до загнивання коренів, як наслідок — відсутність цвітіння і навіть загибель вазона. Поливайте, коли верхній шар ґрунту просохне на 2–3 см. Також важливо, що квітка дуже чутлива до засолення субстрату. Тому поливають її м’якою водою кімнатної температури. Пожовтіння листя може сигналізувати про підвищену жорсткість води, а темні кінчики — про засолення ґрунту.

Під час періоду вегетації полив має бути рясніший, взимку — рідкіший. Ще одна причина відсутності цвітіння — сухе повітря. Про це сигналізують сухі кінчики листочків. Проблема сухості повітря особливо гостро постає холодної пори, коли працюють опалювальні прилади. Щодня обприскуйте листя м’якою водою або поставте горщик на піддон із вологим керамзитом. Рослина буде вдячна і за періодичний душ, але вода при цьому не повинна потрапляти на квіти.

Нестача поживних речовин (особливо калію та фосфору, оскільки саме ці елементи відповідають за формування квітконосів). Використовуйте комплексні добрива для квітучих рослин, але тільки в період активного росту (весна–літо). З органічних добрив це може бути слабкий розчин коров’яку. Недотримання температурного режиму. Оптимальна температура для «жіночого щастя» — 20–24 градуси. Взимку температура не повинна опускатися нижче 15 градусів. Небажаними також є різкі перепади температури та протяги. Взимку небезпечними можуть бути холодні підвіконня.

У цієї рослини є одна цінна властивість: вона очищує повітря у приміщенні. А от чи дійсно приносить жінкам щастя — можливо, про це нам розкажете ви, наші любі читачки.

Тетяна БОГОВИК.