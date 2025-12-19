Очистити скло автомобіля від інею якнайшвидше можна за допомогою готових рідин-розморожувачів або саморобного спиртового розчину. Це найшвидший спосіб, оскільки спирт знижує температуру замерзання води та розчиняє іній.

Візьміть дві частини спирту (або звичайної горілки) та одну частину води й додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Він допомагає розчину краще прилипати до скла. Залийте розчин у ємність із розпилювачем і рясно нанесіть на замерзле скло. Зачекайте 30–60 сек. Іній почне танути. Приберіть залишки гумовим скребком або автомобільними двірниками.

Зарадить і тепла вода. Налийте в пляшку теплу (не гарячу) воду, акуратно полийте нею скло й одразу ж зберіть скребком або двірниками, щоб не замерзла знову.

Якщо під руками немає рідини, згодиться скребок із м’яким гумовим ребром. Запустіть двигун, увімкніть обігрів салону та обдув лобового скла. Працюйте скребком, рухаючись в одному напрямку, щоб уникнути подряпин.

Замість скребка зарадить будь-яка непотрібна пластикова картка, яка також добре очищує скло.

А от чого не можна робити, то це лити на скло гарячу воду, вмикати двірники, доки скло не очищене, та використовувати для очищення металеві предмети.

Увечері накривайте лобове скло спеціальною накидкою, старою ковдрою або шматком картону.

Василь ГЕРАСИМОВ.