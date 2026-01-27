Так сталось, що підмерзло кілька ящиків із морквою — винесла надвір з погреба, а тут вдарили морози, не встигла забрати. Що тепер можна зробити з підмерзлою морквою?

Галина САРЖАНСЬКА. Запорізька обл.

Таке трапляється досить часто. Приміром, коли морква зберігалась на балконі та підмерзла. І викидати таку, дійсно, не варто. А от зробити з неї можна багато чого. Передусім важливо не дати їй розморозитися, бо відразу стане м’якою, почне гнити та набуде неприємного присмаку. Тож краще одразу переробити, не чекаючи відтавання. Зокрема, натріть на тертушці або наріжте кубиками та порційно розкладіть у пакети для заморозки. Використовуйте цю моркву потім одразу в страви без попереднього розморожування.

Або ж просушіть: для цього наріжте моркву тонкими кружальцями та висушіть в електросушарці або духовці. Сушена морква чудово зберігається і підходить для заправок.

Якщо ж морква вже стала м’якуватою, її слід приготувати якомога швидше. На жаль, довго зберігатися у свіжому вигляді вона не буде.

Якщо мороз був легким і короткочасним, спробуйте опустити коренеплоди на кілька годин у крижану воду. Це може трохи відновити пружність.

Після цього таку моркву треба використати в першу чергу.

Не можна класти таку моркву назад до здорової: підмерзлі плоди почнуть швидко гнити й зіпсують весь інший урожай.

Якщо такої моркви дуже багато, найкраще — зробити домашню заправку для борщу, протушкувати та закрити в банки. Це найнадійніший спосіб не дати продукту зіпсуватися.