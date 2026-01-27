Знезараження ґрунту перед посівом насіння на розсаду — важливий і корисний захід. Однак під час цієї процедури, особливо термічної обробки, гинуть не лише шкідливі, а й корисні мікроорганізми. А без них земля буде «мертвою».

Що ж робити? Заселити ґрунт після термообробки корисною мікрофлорою. Найкраще для цього скористатись біопрепаратами. У продажу є широкий вибір засобів на основі живих бактерій або грибків (триходерми, сінної палички). Розведіть препарат згідно з інструкцією виробника і рівномірно пролийте ним підготовлений ґрунт за 1–2 тижні до посіву. Адже щоб мікроорганізми розмножилися та почали «працювати», їм потрібен час. Також у цей період ґрунт важливо тримати в теплому місці. Оптимальна температура для розмноження більшості корисних бактерій — 18–25 градусів. Ґрунт має бути постійно помірно вологим.

Корисні мікроорганізми харчуються органікою, тож у свої суміші я ще вношу невелику кількість біогумусу: 5–10 відсотків від об’єму ґрунту. Біогумус містить багато корисних бактерій і легко засвоюваних поживних речовин.

Через 7–14 днів ґрунт стає біологічно активним, і в ньому можна безпечно висівати насіння. Після появи сходів перші поливи також проводжу розчином біопрепаратів. Не використовуйте хімічні фунгіциди та біопрепарати одночасно, оскільки хімія вб’є корисну мікрофлору!

Результат — міцна і здорова розсада, яка потім віддячить щедрим урожаєм.

Іван ПОДОЛЯНКО. Харківська обл.