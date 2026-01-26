Питання «чому в мене високий тиск?» звучить простіше, ніж є насправді. Бо артеріальний тиск — це не одна причина і не один механізм. Це результат роботи судин, серця, нирок, гормонів і нервової системи. І коли тиск зростає, організм завжди щось намагається нам сказати. Саме тому сучасна кардіологія давно відійшла від підходу «одна цифра — одне рішення».

Два шляхи, якими з’являється гіпертензія

У сучасній кардіології є принципове розділення. Усе підвищення артеріального тиску умовно ділять на два типи:

— есенціальну гіпертензію;

— симптоматичну (вторинну) гіпертензію.

Це не формальні терміни. Це різні історії — з різними причинами і різною тактикою.

* Есенціальна гіпертензія — коли немає однієї причини, але є система. Це найпоширеніший варіант. Близько 85–90 відсотків усіх випадків.

Есенціальна гіпертензія — це не «невідома причина», а поєднання факторів, які роками змінюють регуляцію тиску.

Найчастіше це:

— спадкова схильність;

— надмірна маса тіла;

— інсулінорезистентність;

— хронічний стрес;

— надлишок солі;

— порушення сну;

— низька фізична активність.

Жоден із цих факторів сам по собі не підвищуватиме тиск. Але разом вони перебудовують роботу судин і нервової системи. Судини стають менш еластичними. Нирки інакше поводяться з натрієм і водою. Нервова система постійно працює в режимі напруги. І тиск поступово стає фоновим станом.

Саме тому есенціальна гіпертензія:

— розвивається повільно;

— часто не має симптомів;

— роками залишається без діагнозу.

Чому людям важко прийняти цей діагноз? Бо психологічно хочеться знайти одну причину, одну поламку, один аналіз.

А есенціальна гіпертензія — це про спосіб життя, біологію і час, а не про одну «неправильну» деталь.

* Симптоматична гіпертензія.

Коли високий тиск — це сигнал іншої проблеми. Цей варіант трапляється рідше, але він принципово важливий.

Симптоматична гіпертензія означає, що артеріальний тиск підвищується як наслідок іншого захворювання.

Найчастіші причини:

— захворювання нирок;

— звуження ниркових артерій;

— порушення функції щитоподібної залози;

— гормональні розлади наднирників;

— синдром обструктивного апное сну;

— деякі лікарські засоби.

У таких випадках тиск може підвищуватись у молодому віці, часто погано реагує на стандартне лікування, має різкі коливання.

І тут важливо не лікувати лише цифри, а зрозуміти джерело проблеми. Пошук вторинної причини обов’язковий, якщо:

— гіпертензія з’явилась рано;

— тиск дуже високий;

— стандартна терапія не працює;

— є ознаки ураження нирок або гормональні зміни.

Саме тому сучасна кардіологія дедалі більше спирається на домашні вимірювання тиску та добове моніторування, а не лише на показник у кабінеті лікаря. Це дозволяє побачити добове моніторування:

— реальний середній тиск;

— нічний профіль;

— ранкові підйоми;

— приховану гіпертензію.

Чек-ап при гіпертензії — не для галочки. Мета обстеження — відповісти на три ключові запитання:

— чи є ураження органів-мішеней;

— який сумарний серцево-судинний ризик;

— чи є ознаки симптоматичної гіпертензії.

Саме поєднання цих факторів визначає тактику, а не одна цифра тиску. Головна думка: артеріальний тиск — це індикатор. Він не підвищується «просто так». І не потребує однакових рішень для всіх. Питання не в тому, чи пити таблетки, а в тому, чому саме у вас підвищився тиск і який ризик він формує на майбутнє.

Руслан ЛИСЯНСЬКИЙ, кардіолог-ендокринолог.