Питання «чому в мене високий тиск?» звучить простіше, ніж є насправді. Бо артеріальний тиск — це не одна причина і не один механізм. Це результат роботи судин, серця, нирок, гормонів і нервової системи. І коли тиск зростає, організм завжди щось намагається нам сказати. Саме тому сучасна кардіологія давно відійшла від підходу «одна цифра — одне рішення».
Два шляхи, якими з’являється гіпертензія
У сучасній кардіології є принципове розділення. Усе підвищення артеріального тиску умовно ділять на два типи:
— есенціальну гіпертензію;
— симптоматичну (вторинну) гіпертензію.
Це не формальні терміни. Це різні історії — з різними причинами і різною тактикою.
* Есенціальна гіпертензія — коли немає однієї причини, але є система. Це найпоширеніший варіант. Близько 85–90 відсотків усіх випадків.
Есенціальна гіпертензія — це не «невідома причина», а поєднання факторів, які роками змінюють регуляцію тиску.
Найчастіше це:
— спадкова схильність;
— надмірна маса тіла;
— інсулінорезистентність;
— хронічний стрес;
— надлишок солі;
— порушення сну;
— низька фізична активність.
Жоден із цих факторів сам по собі не підвищуватиме тиск. Але разом вони перебудовують роботу судин і нервової системи. Судини стають менш еластичними. Нирки інакше поводяться з натрієм і водою. Нервова система постійно працює в режимі напруги. І тиск поступово стає фоновим станом.
Саме тому есенціальна гіпертензія:
— розвивається повільно;
— часто не має симптомів;
— роками залишається без діагнозу.
Чому людям важко прийняти цей діагноз? Бо психологічно хочеться знайти одну причину, одну поламку, один аналіз.
А есенціальна гіпертензія — це про спосіб життя, біологію і час, а не про одну «неправильну» деталь.
* Симптоматична гіпертензія.
Коли високий тиск — це сигнал іншої проблеми. Цей варіант трапляється рідше, але він принципово важливий.
Симптоматична гіпертензія означає, що артеріальний тиск підвищується як наслідок іншого захворювання.
Найчастіші причини:
— захворювання нирок;
— звуження ниркових артерій;
— порушення функції щитоподібної залози;
— гормональні розлади наднирників;
— синдром обструктивного апное сну;
— деякі лікарські засоби.
У таких випадках тиск може підвищуватись у молодому віці, часто погано реагує на стандартне лікування, має різкі коливання.
І тут важливо не лікувати лише цифри, а зрозуміти джерело проблеми. Пошук вторинної причини обов’язковий, якщо:
— гіпертензія з’явилась рано;
— тиск дуже високий;
— стандартна терапія не працює;
— є ознаки ураження нирок або гормональні зміни.
Саме тому сучасна кардіологія дедалі більше спирається на домашні вимірювання тиску та добове моніторування, а не лише на показник у кабінеті лікаря. Це дозволяє побачити добове моніторування:
— реальний середній тиск;
— нічний профіль;
— ранкові підйоми;
— приховану гіпертензію.
Чек-ап при гіпертензії — не для галочки. Мета обстеження — відповісти на три ключові запитання:
— чи є ураження органів-мішеней;
— який сумарний серцево-судинний ризик;
— чи є ознаки симптоматичної гіпертензії.
Саме поєднання цих факторів визначає тактику, а не одна цифра тиску. Головна думка: артеріальний тиск — це індикатор. Він не підвищується «просто так». І не потребує однакових рішень для всіх. Питання не в тому, чи пити таблетки, а в тому, чому саме у вас підвищився тиск і який ризик він формує на майбутнє.
Руслан ЛИСЯНСЬКИЙ, кардіолог-ендокринолог.
