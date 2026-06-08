Здавалося б, чим більше справ протягом дня, тим легше нам заснути вночі. Та насправді надмірна активність може мати протилежний ефект. Якщо день проходить у режимі постійного стресу, мозок і нервова система залишаються збудженими навіть увечері. Рівень кортизолу підвищений, і організм просто не може «переключитися».

На сон також впливають ґаджети. Синє світло від екранів пригнічує вироблення мелатоніну — гормону, який сигналізує мозку, що пора відпочивати. Тому навіть 20–30 хв. із телефоном перед сном можуть затримати момент засинання.

Щоб налагодити сон, варто, за можливості, звісно, створити вечірній ритуал: темне освітлення, тиша, теплий душ, читання чи легка розтяжка. Допомагає й стабільний режим — коли час відходу до сну щодня однаковий. Так мозок отримує чіткі сигнали, що пора сповільнюватися. Якщо проблеми зі сном тривають довго — це привід оцінити рівень стресу та перевірити гормональний баланс.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.