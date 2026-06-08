У народі одним із найпопулярніших способів боротьби з шашелем є суміш скипидару з гасом (3:1). Розчин вводять за допомогою шприца безпосередньо в кожен отвір. Після цього отвори бажано закоркувати звичайним розтопленим парафіном або замазкою для дерева.

На початкових стадіях може зарадити дуже міцний сольовий розчин. Рясно впорсніть розчин у дірочки. Якщо естетичний бік для вас не на першому місці, скористайтесь сумішшю олії з дьогтем.

Шашіль боїться високих температур, тож якщо поверхня дозволяє, отвори проливають крутим окропом. Так само шашіль боїться морозів. Якщо заражений предмет меблів можна винести на вулицю, то за дуже низької температури личинки загинуть. Натомість обожнює шкідник вологу деревину. Тому найкращий захист — регулярне провітрювання та опалення приміщення.

Втім, якщо деревина сильно пошкоджена, народні методи можуть виявитись неефективними. У продажу є чимало готових препаратів, вони ефективні та досить доступні. Перевірте на наявність шкідника всі меблі.

Як замаскувати отвори? Найкраще для маскування червоточин підходять суміші на основі дрібного деревного пилу. Змішайте клей ПВА з деревним пилом до консистенції густої сметани. Така шпаклівка після висихання може трохи «сісти», тому заповнюйте дірочки з невеликим горбком. Або ж змішайте деревний пил із невеликою кількістю безбарвного лаку. Також можна приготувати суміш з крейди та клею ПВА. Перш ніж закривати отвори, переконайтеся, що засіб від шашеля всередині отворів повністю висох. Видаліть пилососом або щіткою залишки деревного пороху, який натрусили жуки. Дайте шпаклівці висохнути, а коли суміш затвердіє, обробіть поверхню дрібним наждачним папером, щоб зрівняти з основною деревиною.

Це цікаво!

Сволок — товста головна балка, яка тримає на собі стелю. Вона не лише є частиною конструкції хати, а й однією з найважливіших її деталей, справжнім оберегом. Сволок вважали святинею, до якої не можна було торкатися брудними руками. Під сволоком підвішували дитячу колиску. Вважали, що дитина під таким захистом буде рости здоровою та сильною. На сволоку вирізали або випалювали знаки, що мали захищати дім від блискавки, пожежі та злих духів. На ньому також часто зазначали дату побудови хати, молитви, побажання добробуту родині, ім’я господаря. У моїй хаті також є сволок, і коли я дізнався про це, подивився на цей елемент домівки зовсім під іншим кутом — з повагою. А раніше просто не надавав йому значення.

А чи шанували сволок хати у вашій оселі? Напишіть нам! Давайте разом берегти традиції.

Василь ГЕРАСИМОВ.