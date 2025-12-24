Атмосфера різдвяно-новорічних свят у домі неможлива без святкового аромату. За кордоном для цього готують сіммер (Simmer Pot). Для його приготування підбирають усе, що має сильний приємний аромат: шкірочки апельсинів, лимонів, мандаринів, палички кориці, бутони гвоздики, зірочки бадьяну, гілочки ялинки, сосни або ялиці. Тепер налийте воду в невелику каструлю або сотейник і додайте всі інгредієнти. Доведіть до кипіння, а потім зменште вогонь до мінімального. Волога пара розноситиме аромат по всьому будинку. Доливайте воду, коли вона випаровуватиметься, і насолоджуйтесь святковим ароматом. Урізноманітнити аромат можна, додавши до «супу» гілочки розмарину, м’яти, ефірні олії.

Важливо, що такі ароматизатори повністю натуральні!

Катерина ОКУНЬ.