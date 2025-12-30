Генеральне прибирання домівки — один з основних клопотів перед святами. Не встигли зробити це перед Різдвом? Але ж попереду ще — Новий рік. Як зробити передсвяткове прибирання швидким, ефективним і водночас приємним? Та дуже просто! Ось дієві та святкові поради, щоб ваш будинок засяяв чистотою та новорічним настроєм.

Стратегія — ключ до швидкості. Аби не валитися з ніг перед самим святом, розпочніть прибирання заздалегідь. Розбийте домівку на «новорічні зони». Розділіть прибирання на 20–30-хвилинні блоки і потроху прибирайте окремі зони. Позбавтесь «непотребу минулого року»: пройдіться по всіх приміщеннях і без жалю викиньте прострочені продукти, зламані дрібниці, посуд і одяг, який довго не носили. Речі в хорошому стані можна комусь віддати, так ще й добру справу зробите. Завжди починайте прибирання з верхніх поверхонь (шафи, полиці, люстри) і поступово опускайтеся до підлоги.

Фокус — на «святкові місця». Вікна — це очі вашого будинку. І хоча взимку їх не миють, легка чистка зсередини не завадить. Щоб довше залишалися чистими, а взимку не збирали конденсат, скористайтеся цим рецептом: змішайте 1 частину гліцерину та 10 частин спирту. Змочіть цією сумішшю чисту суху ганчірку та протріть скло. Це створить тонку захисну плівку, яка відштовхуватиме пил і запобігатиме утворенню конденсату. Або змішайте 1 частину спирту (чи горілки) на 5–10 частин води. Можна для посилення ефекту додати кілька крапель оцту. Спирт чудово видаляє брудний наліт і швидко висихає, запобігаючи розводам. Принагідно прикрасьте очищені вікна гірляндами, дощиком, паперовими сніжинками тощо.

Приділіть особливу увагу входу. Витріть вхідні двері, помийте брудний килимок, протріть усі видимі поверхні. Швидко пропилососьте м’які меблі. Якщо вони мають затхлий запах або просто хочете освіжити їх перед святами, посипте поверхню тонким шаром соди. Вона вбирає запахи та допомагає витягти мікропил. Залиште так на 15–20 хв. (або на годину для сильнішого ефекту). Ретельно пропилососьте соду, використовуючи насадку-щітку. За можливості застеліть м’які меблі пледами на святкову тематику — це одразу додасть атмосфери свята і захистить поверхні від забруднень під час святкових застіль.

Важливі дрібниці. Якщо пощастить і надворі буде справжній морозний сніг, винесіть на вулицю килими та добре вибийте. Сніг допоможе «освіжити» ворс і зробить яскравішим колір. Як і у випадку з м’якими меблями, неприємний запах з килимів допоможе усунути сода.

Порада: додайте до неї кілька крапель ефірної олії — і кімната наповниться приємним ароматом. Ретельно протріть люстри, бра та світильники. У воду для миття додайте трохи оцту — скло заблищить ще більше. Новорічні вогники та гірлянди матимуть ефектніший вигляд, коли джерело світла ідеально чисте. Якщо у вас є камін чи піч, приберіть золу і почистьте зону навколо. Це місце взимку часто стає центром уваги. На кухні зосередьтеся на робочій поверхні, плиті та раковині. Решту місць можна прибрати потім.

Додайте аромату. Після провітрювання, щоб закріпити відчуття чистоти, наповніть будинок святковим запахом. Допоможуть у цьому ефірні олії (кориця, апельсин, ялина) у дифузорі. Змініть рушники на кухні та у ванній на чисті та свіжі. Можна використати навіть новорічні. Наступний рік — Коня, і в продажу вже є тематичний текстиль. А щоб рушники до свят були ідеально чистими, прокип’ятіть їх у такому розчині: на 5 л води — 2 ст.л. соняшникової олії, 1 ст.л. сухого відбілювача та пів склянки прального порошку. Потім ретельно виперіть у чистій воді, щоб виполоскати залишки олії.

Створіть настрій. Аби навіть така рутинна справа, як прибирання, була в радість, створіть атмосферу свята: увімкніть гучну та веселу різдвяну музику або фільм із легким сюжетом. Нещодавно співробітниця розповіла, як щороку прибирає до свят під улюблений фільм «Грінч». А чом би й ні?

Залучайте родину. Не робіть усе самі! Розділіть зони відповідальності: хтось відповідає за двір/сніг, хтось — за кухню, кімнати, а хтось — за декор.

Катерина Окунь.