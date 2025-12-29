Узимку несучість курей різко знижується. Щоб краще неслися, їхній раціон має бути поживним, висококалорійним, збагаченим білком і мінералами. Тож там обов’язково мають бути такі корми.

Кукурудза. Це найбільш калорійне зерно, що містить багато вуглеводів і жирів, які є основним джерелом енергії для обігріву взимку. Кукурудза містить ксантофіли, які роблять жовток яйця яскраво-жовтим. Дають її подрібненою в мішанках уранці, а цілою — ввечері. Ціле зерно перетравлюється повільніше, забезпечуючи курям тепло протягом ночі. Щоб уникнути ожиріння, частка кукурудзи має становити не більше 30 відсотків від усього зернового раціону.

Також узимку курей важливо забезпечувати пророщеним зерном (овес, пшениця), яке є джерелом вітамінів групи B та E. Загалом зерно, включно з кукурудзою, в раціоні курей узимку має становити 70–75 відсотків.

Білкові добавки. Білок є будівельним матеріалом для яєчного білка (альбуміну) та необхідний для загального здоров’я курей. Влітку кури отримують білок, поїдаючи комах і черв’яків. Узимку нестачу такого корму потрібно компенсувати. Корисно давати м’ясо-кісткове або рибне борошно, соняшниковий або соєвий шрот/макуху, молочні продукти (сир, сироватку, кисле молоко), подрібнений і запарений горох.

Для стимулювання несучості чубаркам необхідні вітаміни, особливо А і D. Поповнити їх запас дозволить морква — це найкраще джерело каротину (провітаміну А), який поліпшує якість жовтка та підвищує імунітет. Варені або термічно оброблені картопля та буряк є основою для приготування вологих мішанок, а до того ж джерелом вітамінів. Годуйте пернатих вологою мішанкою вранці та в обід. Для балансу додавайте у мішанки кухонну сіль, але не більше 0,5 г на голову на добу. Взимку мішанку слід давати теплою (але не гарячою!), щоб птахи отримували додаткове тепло.

Зелений корм (кропива, люцерна, конюшина) замінить трав’яне борошно або сіно. Подрібнене сухе листя додають у мішанку.

Для формування міцної шкаралупи знадобиться кальцій. Поповнити його запаси дозволить черепашник, крейда або вапнякове борошно. Їх кладуть у окрему годівницю, щоб кури могли клювати за потребою. Також дають подрібнену яєчну шкаралупу, яку попередньо термічно обробляють і охолоджують.

Важливо стежити, щоб у поїлках завжди була тепла вода. Нестача води швидше зупиняє несучість, ніж нестача корму.

Катерина ОКУНЬ.