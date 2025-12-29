Якщо з вашими нігтями почало відбуватися щось дивне: наприклад, раптово пожовтіли або стали «хвилястими», записуйтесь не на манікюр, а до лікаря, щоб виключити дистрофію нігтів. «Порадниця» з’ясувала, що це за хвороба та як з нею боротися.

Страждає кожен п’ятий

— Дистрофія нігтя (оніходистрофія) — це загальна назва групи патологій, при яких порушується нормальний розвиток нігтьової пластини та відбувається зміна її структури, кольору, форми або товщини, — поясняє лікар-дерматовенеролог вищої категорії Володимир АГАФОНОВ (на фото). — Пошкодження нігтів може статися на пальцях як рук, так і ніг. Причому патологічний процес здатний зачепити не тільки нігтьову пластину, але й навколишні тканини: матрикс, ложе, кутикулу, нігтьові валики.

Оніходистрофію поділяють на вроджену (зустрічається рідко) та набуту. Вона може бути як самостійною хворобою, так і супутнім симптомом патологій шкіри або внутрішніх органів. Тому сприймати її тільки як косметичний дефект — велика помилка.

Дистрофія нігтів — поширена проблема, в тій чи іншій формі з нею стикається кожен п’ятий. Жінки хворіють набагато частіше за чоловіків, що пов’язано з регулярними процедурами манікюру й педикюру, а також впливом на нігті косметичних засобів і побутової хімії.

Причини

Вроджену оніходистрофію спричиняють генетичні порушення, вона може бути спадковою. Набута ж розвивається внаслідок інших захворювань або впливу зовнішніх факторів.

За статистикою, до половини випадків дистрофій нігтів провокують грибкові інфекції. Іншими поширеними причинами вважають травми (удари, опіки, пошкодження при манікюрі) і хронічні дерматологічні захворювання: псоріаз, екзема, плоский лишай. Також спричинити проблеми з нігтями здатні дефіцит поживних речовин, ендокринні розлади, хронічні захворювання внутрішніх органів, прийом деяких ліків, порушення мікроциркуляції крові, пухлинні процеси.

Додатковими факторами ризику можуть стати вікові зміни, хронічний стрес і перевтома, ослаблений імунітет, загальна інтоксикація організму, неправильний догляд за нігтями, алергічні реакції та погані екологічні умови.

Тривожні симптоми

Оніходистрофія може мати різні прояви — від ледь помітних дефектів до значних пошкоджень і повного руйнування нігтьової пластини. До її основних симптомів належать:

— витончення або потовщення нігтя;

— зміна його нормального кольору, потьмяніння й поява сіруватого, білуватого або жовтого відтінку, плям;

— деформація пластини та втрата гладкості: виникнення тріщин, вм’ятин, нерівностей, поздовжніх або поперечних борозен;

— ламкість і уповільнення росту нігтя;

— відшарування краю або всієї пластини від нігтьового ложа;

— почервоніння та болючість у ділянці нігтів.

Діагностика та лікування

— При підозрі на оніходистрофію потрібно звернутися до дерматолога або подолога, — радить Володимир Агафонов. — Фахівець проведе огляд за допомогою спеціального приладу — дерматоскопа та призначить дослідження нігтьової пластини методом мікроскопії. Для виявлення запальних процесів, порушень обміну речовин або гормональних збоїв можуть знадобитися аналізи крові. У деяких випадках проводять забір зразка нігтьової тканини для гістологічного дослідження.

Лікування дистрофії нігтя залежить від причини захворювання й ступеня пошкодження нігтьової пластини. Терапія може бути як симптоматичною, так і спрямованою на усунення основної проблеми, що спричинила деформацію нігтів.

Можуть бути призначені місцеві та системні протигрибкові засоби (мазі, лаки, креми, таблетки), антибіотики, протизапальні та залізовмісні препарати, комплекси вітамінів і мінералів. Також рекомендовані фізіотерапевтичні процедури, що поліпшують кровообіг в ділянці нігтів і прискорюють регенерацію тканин (лікування лазером, електрофорез, парафінові ванночки, масажі).

У складних випадках, коли нігтьова пластина сильно деформована або уражена грибком, може знадобитися часткове або повне видалення нігтя.

Без лікування процес переходить у хронічну форму. З’являються стійкі деформації, високий ризик приєднання вторинної інфекції, можлива втрата нігтя.

Як попередити

Для профілактики виникнення проблем з нігтями важливо включити в раціон більше продуктів, багатих на вітаміни A, B, E, Д, С і мікроелементи: залізо, кальцій, цинк. Корисними для нігтів є молочні продукти, жирна риба, горіхи, насіння, овочі, зелень, цитрусові, цільнозернові каші, бобові.

Також важливо уникати травмування нігтів, агресивного манікюру, частого використання гель-лаку й носіння тісного чи незручного взуття, а при роботі з побутовою хімією завжди використовувати гумові рукавички.

Ірина КАДЧЕНКО.