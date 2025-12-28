Куркума — одна з найдавніших і найбільш шанованих спецій у світі, відома своїм яскраво-жовтим кольором і потужними цілющими властивостями.

Куркума (лат. Curcuma longa) — це багаторічна трав’яниста рослина родини імбирних. А спеція — це її кореневище, яке висушують і подрібнюють на порошок. Саме кореневище схоже на корінь імбиру, але має насичений оранжевий колір.

Усі цілющі та фарбувальні властивості куркуми зумовлені вмістом поліфенольної сполуки під назвою куркумін. Куркумін має потужні протизапальні властивості, здатні блокувати дію молекул, що спричиняють запалення в організмі. Його часто порівнюють із природним антибіотиком. Він є сильним антиоксидантом, який нейтралізує вільні радикали, допомагаючи знизити окислювальний стрес і уповільнити процес старіння клітин. Куркумін може позитивно впливати на функції мозку, зокрема, покращувати пам’ять, увагу та знижувати симптоми депресії, оскільки впливає на рівень серотоніну та дофаміну.

Використання.

Кулінарія

Куркума є натуральним інгредієнтом, який використовують у харчовій промисловості (харчова добавка E100) для фарбування сирів, вершкового масла, гірчиці та інших продуктів у насичений жовтий колір.

Це один із найефективніших натуральних барвників для фарбування великодніх яєць у яскравий, сонячний жовтий колір.

Лікувальні та оздоровчі напої.

Куркуму як потужну дієтичну добавку легко включити в щоденний раціон.

Розчиніть 0,5 ч.л. куркуми та дрібку чорного перцю у склянці теплої води. Пийте натщесерце для стимуляції травлення та протизапальної дії.

Додайте куркуму та трохи кориці у вечірній кефір для підтримки мікрофлори і зниження потягу до солодкого.

Додайте 1/4 ч.л. куркуми та кориці у свіжозаварену каву або лате.

Один із найпопулярніших способів вживання куркуми — напій «Золоте молоко». Традиційний індійський напій відомий своїми зігрівальними, протизапальними та імуностимулюючими властивостями. Ключовий секрет цього напою — поєднання куркуми з жиром (молоком/олією) та чорним перцем, що багатократно підвищує засвоєння цілющого куркуміну.

Найкраще пити «Золоте молоко» увечері перед сном. Воно має заспокійливий ефект, допомагає розслабитися та сприяє кращому сну. Для досягнення стійкого протизапального ефекту рекомендується вживати цей напій регулярно протягом 1–2 тижнів.

Косметологія та домашні засоби.

Завдяки своїм протизапальним і антибактеріальним властивостям куркуму широко використовують для догляду за шкірою.

Засіб проти акне: змішайте куркуму з алое вера або яблучним оцтом і нанесіть безпосередньо на запалення.

Паста для ясен: розведіть куркуму невеликою кількістю води та втирайте в ясна для зменшення запалення і кровоточивості.

Підготувала Леся БУШМА.