Салат цей на святковому столі займає одне з почесних місць, оскільки виконує важливі функції:
* відкриває застілля;
* гарно оформлений є окрасою столу;
* допомагає збалансувати стіл, пропонуючи щось менш калорійне.
Таким чином, салат — це не просто додаток, а невіддільна частина святкового ритуалу, що поєднує смак, красу та традицію.
- Пекінська капуста
- 200 г копченого або вареного м’яса
- 0,5 банки кукурудзи
- 200 г моркви по-корейськи
- 3 варених яйця
- 200 г тертого твердого сиру
- майонез
Усе викладаємо шарами.
Порада: бажано взяти металеву форму для салатів, круглу або квадратну.
1 шар — пекінська капуста, майонез (наносити тонесеньким шаром).
2 шар — м’ясо, майонез.
3 шар — кукурудза, майонез.
4 шар — морква по-корейськи, майонез.
5 шар — варені яйця, майонез.
6 шар — сир.
Смачного!
Леся БУШМА.
