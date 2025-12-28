Салат цей на святковому столі займає одне з почесних місць, оскільки виконує важливі функції:

* відкриває застілля;

* гарно оформлений є окрасою столу;

* допомагає збалансувати стіл, пропонуючи щось менш калорійне.

Таким чином, салат — це не просто додаток, а невіддільна частина святкового ритуалу, що поєднує смак, красу та традицію.

Пекінська капуста

200 г копченого або вареного м’яса

0,5 банки кукурудзи

200 г моркви по-корейськи

3 варених яйця

200 г тертого твердого сиру

майонез

Усе викладаємо шарами.

Порада: бажано взяти металеву форму для салатів, круглу або квадратну.

1 шар — пекінська капуста, майонез (наносити тонесеньким шаром).

2 шар — м’ясо, майонез.

3 шар — кукурудза, майонез.

4 шар — морква по-корейськи, майонез.

5 шар — варені яйця, майонез.

6 шар — сир.

Смачного!

Леся БУШМА.