Набридла яєчня на сніданок, то приготуйте цю супербілкову та смачну галету з яйцем. Усі ми знаємо, що найкращий сніданок — білковий (яєчня, омлет, пашот тощо). Чому це добре: яйця містять високоякісний білок і жири, які засвоюються повільно та не спричиняють різких стрибків цукру.

Тісто:

300 г кисломолочного сиру

2 яйця

сіль за смаком

150 г борошна

Начинка:

5–6 варених яйця

100 г твердого сиру

зелена цибуля (за бажанням)

Для тіста змішайте всі інгредієнти. У форму для випікання покладіть пергамент. Сформуйте коржик із невеликими бортиками, поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хв.

Для начинки яйця і зелену цибулю наріжте кубиками, сир подрібніть на тертушці. Все змішайте. Вийміть тісто з духовки. Викладіть начинку на галету та розрівняйте, бортики змастіть жовтком. І в духовку ще на 10 хв. Це дуже смачно, готується швидко. Спробуйте.

Леся БУШМА.