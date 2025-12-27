Стріпси (від англ. strips — смужки) є популярною стравою фастфуду. Це довгі тонкі смужки філе птиці (найчастіше курячого), обсмажені у хрусткій паніровці, по суті — маленькі, зручні для їжі шматочки курячого м’яса, які можна вмочати в різноманітні соуси.
- 200 г борошна
- 1 ч.л. солі
- 1 ч.л. паприки
- суміш перців мелена
- 2 яйця
- 150–200 мл води
- 4 курячі грудки
- олія для смаження
- борошно, паприка, сіль
Спершу готуємо кляр. З’єднуємо борошно, сіль, паприку, суміш перців, яйця і воду та перемішуємо все до однорідної маси. Курячі грудки нарізаємо невеликими смужками і додаємо в кляр. Маринуємо годину.
В окремій посудині змішуємо борошно, паприку і сіль. Курячу грудку після кляру обвалюємо в борошні та смажемо на олії. Розкладаємо на паперовому рушнику, щоб стекла зайва олія. І можна куштувати.
За бажанням, приготуйте смачний соус із майонезу, часнику, солоного огірка (подрібненого на тертушці) та соку лимона.
Леся БУШМА.
