Стріпси (від англ. strips — смужки) є популярною стравою фастфуду. Це довгі тонкі смужки філе птиці (найчастіше курячого), обсмажені у хрусткій паніровці, по суті — маленькі, зручні для їжі шматочки курячого м’яса, які можна вмочати в різноманітні соуси.

200 г борошна

1 ч.л. солі

1 ч.л. паприки

суміш перців мелена

2 яйця

150–200 мл води

4 курячі грудки

олія для смаження

Спершу готуємо кляр. З’єднуємо борошно, сіль, паприку, суміш перців, яйця і воду та перемішуємо все до однорідної маси. Курячі грудки нарізаємо невеликими смужками і додаємо в кляр. Маринуємо годину.

В окремій посудині змішуємо борошно, паприку і сіль. Курячу грудку після кляру обвалюємо в борошні та смажемо на олії. Розкладаємо на паперовому рушнику, щоб стекла зайва олія. І можна куштувати.

За бажанням, приготуйте смачний соус із майонезу, часнику, солоного огірка (подрібненого на тертушці) та соку лимона.

Леся БУШМА.