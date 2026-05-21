У рамках відзначення Всесвітнього дня вишиванки було запущено флешмоб «Світ у вишиванці. Україна у серці.20», ініційований волонтеркою, громадською діячкою Майєю Фисюк.

Цього дня, 21 травня, українці в різних куточках планети об’єднуються в один символ «20» — кількість років традиції, що стала голосом нації у світі, розповідають у ГО «Всесвітній день вишиванки».

Учасники флешмобу у вишиванках формують число 20, всередині цифри «0» розміщують два прапори: державний прапор України і прапор країни перебування, роблять історичне фото чи відеозапис і викладають на своїх сторінках у соцмережах.

«Вишита стрічка пам’яті»

Цьогорічний Всесвітній день вишиванки означений ще однією важливою Всеукраїнською акцією. «Вишита стрічка пам’яті» — спільна ініціатива ГО «Всесвітній день вишиванки», Платформи пам’яті «Меморіал героїв» та Департаменту соцполітики Чернівецької міськради — покликана сформувати сталу культуру вшанування героїв у кожній громаді.

Символом вдячності та пам’яті обрано було вишиту стрічку, яку можна прикріпити біля портретів на Алеях героїв чи біля памʼятної дошки на будинку або закладі освіти чи місці роботи. Пов’язування вишитої стрічки – це також символ зв’язку, бережності, відповідальності і любові, з якими прагнемо пам’ятати наших людей, зазначають у ГО «Всесвітній день вишиванки».

День вишиванки об’єднує живих, а вишита стрічка пам’яті нагадує про тих, завдяки кому цей день можливий.