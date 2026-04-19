«Тисячовесна» — це державна ініціатива фінансування створення українського культурного продукту, яка через відкритий конкурс підтримує митців і креаторів, інформує Мінкульт. Її завдання — наповнити інформаційний простір українськими історіями, посилити культурну стійкість суспільства, створити альтернативу російському контенту, підтримати культуру під час війни та сформувати українське інформаційне середовище для зростання й становлення молоді.

Взяти участь в ініціативі можуть юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми (творчі спілки, громадські організації, бюджетні установи), фізичні особи — підприємці та інші суб’єкти господарювання, зареєстровані в Україні.

Теми для створення культурного продукту: українська історія, сили безпеки й оборони України, життя під час війни, загальнолюдське, збереження та розвиток української мови, видатні діячі, фольклорна спадщина, викрадене мистецтво, соціально важливі професії, свідомі громадяни, майбутнє України, безбарʼєрність, ментальне здоров’я, природна спадщина.

Подача заявок на конкурс триватиме до 28 травня. З деталями можна ознайомитися на сторінці конкурсу.