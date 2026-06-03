І насіння висівають, і врожай збирають

«А може, в гості до нас заїдете?» — «Та пізніше, бо вже почалася прополка!»

Дійсно, червень — чи не найгарячіша для городника пора, коли однією рукою треба видаляти бур’яни, а другою вже збирати перший врожай.

Бур’яни в червні ростуть швидше за овочі. Тож левову частку часу займає прополювання.

У червні регулярно поливають город — достатнє зволоження є запорукою високих врожаїв. Роблять це лише ввечері або рано-вранці. Найбільші водолюби — огірки, капуста та перець. Після дощів або поливу важливо регулярно розпушувати землю. Довше зберегти вологу в землі та значно зменшити кількість бур’янів допоможе мульча.

Обов’язково підгортають картоплю та помідори — це стимулює ріст додаткових коренів. На помідорах видаляють зайві пасинки, огірки прищипують.

На початку літа активізуються шкідники. На картоплі триває виснажлива боротьба з колорадським жуком. Шляхи боротьби кожен обирає свої. Хтось використовує хімічні препарати, а хтось веде бій вручну. На помідорах потрібно розпочати профілактику фітофторозу, особливо якщо почалися тумани та дощі. Проріджують буряк і моркву.

На капусті оглядають листя на наявність гусениць і капустяної молі.

Рослинам у цей період потрібні сили для цвітіння та зав’язування плодів. Для цього їх регулярно підживлюють. Із органіки можна використовувати настій коров’яку або зелене добриво. Помідорам, огіркам, полуниці та винограду будуть корисні позакореневі підживлення борною кислотою: 5 г на 10 л води (кислоту розчиняють у гарячій воді). Це допоможе стимулювати цвітіння, запобігти обсипанню зав’язі та підвищити цукристість плодів і ягід. Капусті, перцям, баклажанам, огіркам і декоративним садовим кущам корисний дріжджовий розчин (100 г сирих дріжджів на 10 л води). Таке підживлення зміцнює кореневу систему й активізує ґрунтову мікрофлору, проте його варто поєднувати з внесенням попелу для збереження балансу калію в землі.

Дріжджовий розчин настоюють кілька годин у теплому місці та додають 2 ст.л. цукру.

І поки скоростиглі культури вже дають перший врожай, іншу городину лише висівають. Так, на початку місяця ще висаджують розсаду пізніх помідорів і капусти, сіють скоростиглі огірки, моркву та буряк для пізнього споживання, зелень тощо. Зелень, до речі, можна висівати кожні 2 тижні.

Водночас вже ласують редискою, салатом, шпинатом, молодою цибулею, часником, ревенем. Зараз ще можна посадити картоплю, але вибирайте ранні й середньостиглі сорти.

Регулюють зав’язь, рятують черешню від шпаків

У саду в червні активно ростуть пагони та формується зав’язь. Дерева вже відцвіли, і основна увага переноситься на захист, полив та правильне формування крони. У цьому місяці важливо проводити санітарне обрізування, видаляти сухі, зламані та загущувальні гілки. Також слід обрізати вертикальні пагони (вовчки), які ростуть всередину крони і лише забирають у дерев сили. Виноград продовжують пасинкувати та підв’язувати лози до опор. У міру росту прищипують верхівки та видаляють пасинки і листя, що затінює грона.

Ведуть боротьбу з попелицею, плодожеркою та кліщами. Якщо помітили скручене листя або пошкоджені плоди, проведіть обробку. Слідкуйте за ознаками борошнистої роси на аґрусі та смородині, а також за паршею на яблунях.

Якщо стоїть посуха, дерева потребують глибокого поливу, особливо молоді саджанці, посаджені навесні. Поверхневий полив малоефективний, оскільки вода має дійти до кінчиків коренів. Молодим деревам потрібно до 50 л води, дорослим — до 100 л, особливо в суху погоду. Пристовбурні кола краще засипати скошеною травою, соломою або перегноєм шаром щонайменше 5 см. Це також стримає ріст бур’янів.

Після того як дерева скинули зайву зав’язь, їх важливо підтримати калійними та фосфорними добривами. На 10 л води додайте 25–30 г суперфосфату та 20 г калійної солі. Ефективним буде також обприскування по листю розчинами мікроелементів. Водночас не допускайте перевантаженості дерев плодами. Регулярно прибирайте ті, що впали на землю. Часто вони заражені личинками шкідників, які згодом можуть піти в ґрунт на зимівлю.

На ягіднику в розпалі дозрівання садової суниці. Якщо не плануєте розмножувати, обрізайте вуса, щоб рослина віддавала всі сили ягодам. Тішать врожаєм черешня та жимолость. Збирайте ягоди регулярно, щоб не провокувати розвиток гнилі. У червні важливо захистити від шпаків плоди черешні. Використовуйте для відлякування пернатих сітки або блискучі стрічки. Сітку треба знизу щільно прив’язати до стовбура, інакше птахи знайдуть лазівку знизу. Найкраще працює комбінація методів.

Якщо навесні ви робили щеплення, перевірте стан обв’язки. Якщо починає врізатися в кору, її слід послабити. У цей час живцюють аґрус і смородину, адже зараз пагони ще молоді, не здерев’янілі та швидко вкорінюються.

Викопують цибулини та обривають зів’ялі квіти

Основну увагу зараз приділяють поливу, формуванню кущів та підготовці до цвітіння.

Червень — місяць королеви квітів. Після того, як троянди відцвітатимуть, видаляйте квіти, щоб стимулювати нову хвилю цвітіння. Молоді пагони обожнює попелиця. Не давайте їй виснажувати кущі та регулярно обробляйте, зокрема мильним розчином. Газон регулярно косять і поливають.

У червні можна висаджувати у відкритий ґрунт теплолюбні однорічники та висівати дворічники на наступний рік. Це турецька гвоздика, маргаритки, віола (братки) та мальви.

Коли відцвітуть рододендрони та магнолії, обережно видаліть суцвіття. Це допоможе рослинам закласти квіткові бруньки на наступний рік, а не витрачати сили на насіння. У рододендронів їх краще акуратно виламувати, не пошкоджуючи бруньки біля основи. Півонії під час цвітіння та після рясно поливають. Після відцвітання зрізають лише головки, залишаючи листя. Також рослини, що відцвіли, продовжують підживлювати. У деяких це стимулює повторну хвилю цвітіння. А ті, що цвітуть лише один раз, завдяки підживленню зміцніють.

Щоб сурфінії, петунії та алісум росли пишними кущиками, прищипуйте верхівки пагонів. Квіти в горщиках та кашпо потребують регулярних поливів і кожні 7–10 днів добрив, оскільки поживних речовин у обмеженому об’ємі ґрунту обмаль.

Мульчування врятує коріння квітів від спеки. Особливо бояться перегріву вологолюбні гортензії та клематиси, корені яких розташовані близько до поверхні землі.

Високі квіти (дельфініуми, лілії, гладіолуси) швидко ростуть і можуть зламатися від вітру або важкості власних квітів. Заздалегідь подбайте про опори.

На цей час вже відцвіли ранні цибулинні. Коли їхнє листя повністю пожовтіє та висохне (зазвичай це кінець червня), рослини можна викопувати для просушування та подальшого зберігання. Цибулини сушать 7–10 днів і зберігають у паперових коробках при 18–20 градусах.

Регулярно перевіряйте рослини на ознаки попелиці, кліщів, борошнистої роси.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.