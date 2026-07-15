Багато квітів у наших квітниках не лише прикрашають дворища, а й працюють як природні захисники від шкідників, покращують ґрунт, приваблюють запилювачів, їх навіть використовують у побуті чи кулінарії. Про корисні властивості деяких з цих рослин ми навіть не здогадуємось.

Календула (нагідки). Активно приваблює сонечок і золотоочок, які є головними ворогами попелиці. Її фітонциди очищують ґрунт від збудників чорної ніжки, фузаріозу та інших грибкових захворювань, тому корисно садити поряд із ліліями, трояндами та гладіолусами. А ще нагідки активно використовують у косметології. Настій квітів має потужну протизапальну та антисептичну дію. Пелюстки застосовують як натуральний жовтий барвник для сирів, масла чи тіста.

Чорнобривці. Завдяки високому вмісту фітонцидів і специфічному аромату вони є потужними природними інсектицидами. Це одні з найкращих природних захисників від шкідників. Зокрема, виділяють речовини, що пригнічують нематод. Посаджені біля помідорів, картоплі, капусти та полуниці, чорнобривці відлякують капустянку, попелицю, білокрилку та колорадського жука. Осіннє заорювання подрібненої зелені чорнобривців у ґрунт працює як чудовий сидерат і знезаражувач землі. Висушені квіти використовують у кулінарії як прянощі.

Лаванда. Ця рослина завдяки своєму насиченому аромату відлякує міль, комарів, мух. Сильний аромат лаванди дезорієнтує шкідників, зокрема мурах і попелицю, тому її часто висаджують як бордюр навколо грядок або під кущами троянд. Під час цвітіння приваблює корисних комах-запилювачів. Це чудовий медонос. У косметології використовують для ароматизації. Лавандові олія та чай мають заспокійливий ефект і допомагають при безсонні.

Настурція. Ця квітка є ідеальним відволікаючим засобом: попелиця та гусениці білана капустяного її обожнюють і заселяють першою, оминаючи сусідні овочеві грядки. А ще вона їстівна: листя і квіти настурції мають приємний гострий смак, їх додають до салатів та інших страв. Зелені насіннєві коробочки маринують — вони замінюють дорогі каперси.

Ромашка аптечна. Привертає корисних комах, покращує ріст сусідніх рослин і добре відома своїми лікувальними властивостями. Її присутність на городі стимулює ріст і покращує смак цибулі, капусти та шавлії. Настій із ромашки використовують для екологічного обприскування проти гусениць та кліщів. У птахівництві суху ромашку підсипають у гнізда курам і гусям для профілактики появи паразитів. У медицині та косметології застосовують як чудовий заспокійливий засіб.

Ехінацея. Посухостійка та довговічна рослина, яка приваблює бджіл і метеликів. Восени, коли квіти відцвітають, їхнє насіння стає цінним кормом для корисних птахів, які взимку очищують сад від личинок шкідників. Також це потужний імуностимулятор. Настоянка ехінацеї — один із найвідоміших природних засобів для зміцнення імунітету та боротьби із застудними захворюваннями.

Шавлія (сальвія). Відома лікувальна та пряна рослина. Відлякує шкідників, а ще це чудовий медонос.

Соняшник. Приваблює бджіл. Може слугувати опорою для інших рослин (наприклад, квасолі) і дає смачне насіння.

Мальва. Корінь і квіти мальви, особливо темних сортів, багаті на рослинний слиз і мають потужну відхаркувальну та пом’якшувальну дію. З них роблять цілющі чаї від кашлю.

Більшість цих квітів саме зараз цвітуть у наших квітниках. Тож варто придивитись до них уважніше і скористатися чудовими властивостями.

Катерина ОКУНЬ.