Бажаєте висадити дуже незвичну і водночас просту в догляді квітку? Зверніть увагу на торенію. Назвали її на честь шведського ботаніка Олафа Торена. А в народі за оригінальну форму та забарвлення квітів ще називають «квіткою-клоуном». Квітки торенії бувають сині, фіолетові, рожеві, з контрастною білою, рідше жовтою або двоколірною серединкою. Великою перевагою цієї рослини є тривале цвітіння.

Торенія має довгий період вегетації, тому краще вирощувати через розсаду. Приготуйте для неї легкий, пухкий субстрат на основі торфу з додаванням перліту або візьміть універсальний ґрунт для розсади. Насіння торенії дуже дрібне, тому його не можна присипати землею, оскільки для проростання потрібне світло. Просто розкладіть по поверхні зволоженого ґрунту. Накрийте контейнер плівкою або склом. Тримайте при температурі 21–24 градуси. Перші паростки з’являться через 10–15 днів. Як тільки проклюнуться сходи, зніміть укриття і переставте розсаду в добре освітлене, але прохолодніше місце з температурою 18–20 градусів. Поливають сходи дуже обережно: або обприскуванням, або поливом зі шприца під корінь.

Коли в рослин сформуються 2–3 справжні листки, розсадіть їх в окремі стаканчики. Щойно сіянці досягнуть висоти 8–10 см, прищипніть верхівку. Це стимулює ріст бокових пагонів, і ви отримаєте пишну рослину. Загалом розсада росте досить повільно.

Вибір місця та висадка

Коли мине загроза заморозків, висаджуйте розсаду у відкритий ґрунт. Торенія не любить палючого сонця. Ідеальне місце для неї — напівтінь. У густій тіні вона теж буде рости, але цвістиме менше. Ґрунт має бути багатий на органіку, вологий, але з хорошим дренажем. Між рослинами залишайте 15–20 см.

Щоб торенія цвіла до самих заморозків, їй потрібна постійна вологість. Ця квітка не терпить пересихання земляної грудки. Якщо земля пересохне, вона швидко скине квіти. Раз на два тижні використовуйте комплексне добриво для квітучих рослин з високим вмістом калію та фосфору.

Рослина однорічна, тож наступного року необхідно буде знову висіяти її з насіння. Дуже раджу всім цю цікаву квітку.

Надія ОБЕРТАС. Тернопільська обл.