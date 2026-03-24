На своїй відносно невеликій присадибній ділянці я завжди залишаю трохи місця для незвичних рослин, які вирощую, так би мовити, для душі. Позаторік такою віддушиною стала різнокольорова кукурудза: ви навіть не уявляєте, як вона потішила моїх онуків. А торік я мала успішний досвід вирощування лагенарії, яку ще називають індійським огірком. От цим досвідом і хочу поділитись з читачами улюбленої газети.

Купуючи насіння, звертайте увагу, що сорти бувають їстівні (Змієвидна, Гусак у яблуках) і декоративні (Пляшкова, Кобра, Калебаса). Вони можуть мати вигляд груш, циліндрів, пляшок, грибів, булави, гігантських гусячих ший.

Вирощування лагенарії — справжнє завдання із зірочкою, але результат у вигляді екзотичних плодів того вартий. Пророщувати її потрібно з розсади. Перша складність полягає в тому, що насіння лагенарії дуже тверде. Щоб допомогти йому швидше прорости, раджу покласти на добу в термос із теплою водою (30–35 градусів). Це розм’якшить внутрішню оболонку. Або ж проростіть його, для чого загорніть у вологу тканину чи марлю, покладіть у пакет і помістіть у дуже тепле місце. Наприклад, біля батареї, де температура тримається в межах 28–30 градусів. Перевіряйте щодня: щойно з’явиться корінець, пора сіяти.

Важливо: насіння потрібно висівати одразу в індивідуальні, досить великі горщики. Ґрунт приготуйте легкий, пухкий і поживний. Це може бути суміш перегною, торфу та піску. Пророщене насіння потрібно висаджувати на глибину 2–3 см корінцем донизу.

Лагенарія росте дуже швидко, тому посіви буквально з першого дня потребують посиленої уваги. Насіння лагенарії починає проростати лише при температурі ґрунту вище 15–18 градусів. Сіянцям потрібно багато світла. Якщо підвіконня не дуже сонячне, розсада за лічені дні витягнеться. Поливають лагенарію тільки теплою водою. Ґрунт має бути вологим, але не заболоченим. Коли з’являться 2 справжні листочки, посіви можна підгодувати комплексним добривом.

Переїзд у відкритий ґрунт

За тиждень до висадки на грядки потрібно почати виносити стаканчики з розсадою на вулицю. Спочатку — на годину, потім на цілий день, щоб рослина звикла до сонця та вітру. Висаджувати лагенарію у відкритий ґрунт можна лише тоді, коли нічна температура стабільно тримається вище 12–15 градусів, адже це мешканка тропіків. Місце має бути сонячне і захищене від холодних вітрів. Найкращі попередники — горох, квасоля, картопля, помідори, баклажани. Рослини дуже потужні, тому лунки під них роблять чималі, на відстані 70–100 см одна від одної. У кожну можна додати трохи перегною і змішати з землею. Пересаджують, намагаючись не зруйнувати земляну грудку. Якщо розсада лагенарії занадто витягнулася, при посадці її можна трохи заглибити до сім’ядольних листків або покласти стебло кільцем у ямку і присипати землею — вона пустить додаткові корені.

Як використовувати

Рослина має цікаву, я б навіть сказала, унікальну здатність: якщо відрізати від живого плоду шматок, він не згниє. Місце зрізу швидко затягується шкіркою, а плід продовжує рости далі. Молоді плоди за смаком нагадують суміш кабачка, огірка та гарбуза. Їх смажать, маринують, додають в ікру та супи. Плоди, окрім того, мають цілющі властивості. Вони багаті на вітаміни групи B, C, A, PP, а також залізо, калій і кальцій. Допомагають виводити з організму токсини, солі та холестерин. Завдяки високому вмісту калію мають м’яку сечогінну дію та підтримують серцевий м’яз.

Якщо залишити плід визрівати до осені, його м’якоть висохне, а шкірка стане твердою, як дерево, і абсолютно водонепроникною. З таких плодів роблять пляшки, вода в яких дуже довго залишається прохолодною. Завдяки оригінальній формі лагенарію використовують як декор кухні, виготовляють скарбнички та вази. Поверхню навіть можна розписувати фарбами чи покривати лаком.

Важливо: лагенарії обов’язково потрібна міцна вертикальна опора, адже ця ліана виростає до кількох метрів у довжину. Якщо плоди лежатимуть на землі, вони можуть вирости деформованими або згнити. І ще одна важлива деталь: для ефективнішого зав’язування плодів запилювати лагенарію краще вручну. Стимулює подальше плодоутворення і систематичне збирання плодів. Буду вдячна іншим дописувачам, якщо поділяться власним досвідом вирощування якихось екзотів.

Людмила БАГІНСЬКА. Київська обл.