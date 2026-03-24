У сховищі почали проростати цибулини гладіолусів? Ситуація небажана, але й не критична. Чому це відбувається? Передусім через високі температури та вологість повітря. Дуже не рекомендується також сусідство гладіолусів із овочами, особливо яблуками чи картоплею. А можливо, цибулини були недостатньо просушені восени.

Що робити тепер? Якщо паростки маленькі, до 1–2 см, головне завдання — зупинити ріст. Для цього передусім знизьте температуру. Оптимально для гладіолусів — 3–6 градусів. Забезпечте сухість: якщо цибулини зберігались у поліетиленових пакетах, вийміть їх і загорніть кожну в декілька шарів сухої газети або паперу. Папір вбиратиме зайву вологу, яка стимулює ріст. Переконайтесь, що приміщення, у якому зберігаються цибулини, добре вентилюється. Ще одна важлива умова зберігання — темрява.

Якщо паростки вже великі, понад 5 см, а до тепла ще далеко, можете висадити цибулини у глибокий горщик із легким ґрунтом. Тримайте їх на найхолоднішому підвіконні. Однак якщо не забезпечити їм досвічування, стебла витягнуться і будуть слабкими. Навесні пророслі рослини обережно перевалюють у відкритий ґрунт.

Можна просто розкласти великі паростки денцем донизу на суху поверхню в світлому, але прохолодному місці. Вони продовжать повільно рости, але долежать до квітня.

Раз на два тижні перевіряйте стан цибулин. Якщо папір став вологим — обов’язково замініть його на сухий. Якщо з’явилися ознаки плісняви — протріть цибулину спиртом або розчином марганцівки і добре просушіть перед поверненням у холод. Якщо вже почали псуватись тканини, обріжте ці місця, присипте зрізи товченим вугіллям або змастіть зеленкою.

Катерина ОКУНЬ.