* 7 тис. грн допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

Виплачують за період дії медичного висновку тимчасової непрацездатності категорії «Вагітність та пологи».

Призначають вагітним незастрахованим жінкам. Можна оформити на поточний рахунок отримувача «Дія. Картки» або на будь-яку іншу картку (без необхідності спеціального режиму використання).

* 50 тис. грн допомоги при народження дитини

Можна оформити на поточний рахунок отримувача «Дія. Картки» або на будь-яку іншу картку (без необхідності спеціального режиму використання).

Заяву можна подати онлайн у рамках комплексної послуги «Малятко» в «Дії».

* 7 тис. грн допомоги по догляду за дитиною до одного року

(10,5 тис. грн для родин, які виховують дитину з інвалідністю)

Кошти зараховують на картку зі спеціальним режимом використання, відкриту в уповноваженому банку.

* 8 тис. грн допомоги у межах програми «єЯсла»

(12 тис. грн для родин, які виховують дитину з інвалідністю)

Виплачують у разі, якщо мати або інший законний представник дитини виходить на роботу в умовах повного робочого часу як найманий працівник.

Кошти надходять на картку зі спеціальним режимом використання, відкриту в уповноваженому банку.

* Що таке картка зі спеціальним режимом використання

Її можна відкрити в банку, який уклав відповідний договір із ПФУ.

Наразі такий договір укладено з «Ощадбанком». Це тимчасове рішення, зазначають у Мінсоцполітики. У подальшому планують розширити перелік банків-учасників.

* Де подати заяву про нарахування допомоги

Це можна зробити не лише в ПФУ, а й через:

— ЦНАП;

— уповноважених посадових осіб територіальних громад.

Паралельно в Міністерстві працюють над технічною можливістю подання заяви через застосунок «Дія», а також над реалізацією виплат через «Дія. Картку».