* 7 тис. грн допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
Виплачують за період дії медичного висновку тимчасової непрацездатності категорії «Вагітність та пологи».
Призначають вагітним незастрахованим жінкам. Можна оформити на поточний рахунок отримувача «Дія. Картки» або на будь-яку іншу картку (без необхідності спеціального режиму використання).
* 50 тис. грн допомоги при народження дитини
Можна оформити на поточний рахунок отримувача «Дія. Картки» або на будь-яку іншу картку (без необхідності спеціального режиму використання).
Заяву можна подати онлайн у рамках комплексної послуги «Малятко» в «Дії».
* 7 тис. грн допомоги по догляду за дитиною до одного року
(10,5 тис. грн для родин, які виховують дитину з інвалідністю)
Кошти зараховують на картку зі спеціальним режимом використання, відкриту в уповноваженому банку.
* 8 тис. грн допомоги у межах програми «єЯсла»
(12 тис. грн для родин, які виховують дитину з інвалідністю)
Виплачують у разі, якщо мати або інший законний представник дитини виходить на роботу в умовах повного робочого часу як найманий працівник.
Кошти надходять на картку зі спеціальним режимом використання, відкриту в уповноваженому банку.
* Що таке картка зі спеціальним режимом використання
Її можна відкрити в банку, який уклав відповідний договір із ПФУ.
Наразі такий договір укладено з «Ощадбанком». Це тимчасове рішення, зазначають у Мінсоцполітики. У подальшому планують розширити перелік банків-учасників.
* Де подати заяву про нарахування допомоги
Це можна зробити не лише в ПФУ, а й через:
— ЦНАП;
— уповноважених посадових осіб територіальних громад.
Паралельно в Міністерстві працюють над технічною можливістю подання заяви через застосунок «Дія», а також над реалізацією виплат через «Дія. Картку».
