Якось давно вже читала у «Порадниці» про сурфінію, але зараз маю конкретне запитання. Настає сезон, і хочеться дізнатись, як при покупці насіння відрізнити сурфінію від петунії? І в чому її переваги?

Наталія ЗАПОРОЖЧЕНКО.

Сурфінія — це, по суті, та ж петунія, але вона була створена саме для того, щоб поліпшити характеристики останньої.

Серед головних переваг сурфінії — неймовірна сила росту. Якщо звичайна ампельна петунія рідко нарощує пагони довші за 50–60 см, то в сурфінії вони виростають довжиною 1–1,5 метра. Сурфінії дуже стійкі до дощу та вітру, тоді як у звичайної петунії квіти після опадів втрачають декоративні якості: ніби як розкисають і втрачають колір. Сурфінія має більш еластичні пелюстки та міцні стебла. Ще однією перевагою є її самоочищення. Багато сортів звичайної петунії вимагають, щоб зів’ялі квіти обривали разом із квітконіжкою. А в сурфінії зів’яла квітка часто сама опадає, а на її місці моментально з’являється нова. Сурфінія цвіте значно пишніше — по всій довжині стебла.

Як не помилитись з вибором

На часі висівати на розсаду насіння петунії. Тоді як сурфінія майже не зав’язує насіння, і її розмножують переважно живцями. Якщо купуєте готову розсаду на ринку, звертайте увагу ось на що. Звичайна петунія часто росте в один пагін угору. Її треба прищипувати, щоб почала кущитися.

Пагони сурфінії з самого початку намагаються лягти горизонтально, в боки. У сурфінії стебла зазвичай трохи міцніші та грубіші на дотик. Опушення на стеблах сурфінії часто густіше, і вони більш «липкі». Справжня сурфінія продається лише як результат живцювання.

Звертайте увагу й на таке: Surfinia — це бренд, зареєстрована торгова марка однієї японської компанії. Тому професійні розплідники нерідко продають її з біркою, де вказано назву серії та колір. Важлива і ціна. Сурфінія не може коштувати стільки ж, скільки звичайна петунія.

А чи є переваги в петунії? Так. Вона виграє в різноманітності кольорів і форм. Бувають багатоквіткові, великоквіткові, флорибунда (мають досить великі квіти, але при цьому зберігають стійкість до несприятливих погодних умов), ампельні, калібрахоа (мають дуже дрібні квіти і здерев’янілі стебла, надзвичайно стійкі до посухи) тощо.

На замітку. У продажу іноді можна зустріти пакетики з насінням сурфінії. Однак переважно це гібридні петунії типу «сурфінія», тому ніякої плутанини тут нема.

Катерина ОКУНЬ.