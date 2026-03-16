Наш хребет має чотири природні почергові вигини, які виконують амортизуючу функцію. Але якщо фізіологічна «дуга» в ділянці грудного відділу спини стала виступати більше, ніж зазвичай, й спричиняє вам дискомфорт, потрібно звернутися до лікаря. «Порадниця» з’ясувала, чому виникає та чим загрожує надмірна сутулість.
Небезпека — в ускладненнях
— Кіфоз — це часта деформація хребта, при якій він має надмірно опуклу дугоподібну форму, спрямовану назад, — пояснює травматолог-ортопед вищої категорії Юрій ШИМОН (на фото). — На початкових стадіях патологія проявляється як сутулість і в більшості випадків є оборотною, але без лікування процес прогресує й опуклість на спині перетворюється на повноцінний горб. У результаті рухливість ребер і грудної клітки зменшується, лопатки набувають крилоподібної форми, а живіт випинається вперед.
Найчастіше розвивається грудний кіфоз, але деформація також може виникнути в шийному чи поперековому відділах хребта. Крім візуального дефекту, патологія небезпечна тим, що здатна спричиняти здавлення нервових закінчень і спинного мозку. Це призводить до болю в спині, розладів чутливості, порушення роботи серцево-судинної, дихальної та травної систем. У важких випадках ускладненням кіфозу може стати параліч.
У чому причина
За словами фахівця, розвиток кіфозу в дорослих може бути спровокований багатьма факторами, але до основних належать:
— генетична схильність, вроджені аномалії хребта;
— наслідки травм і хірургічних втручань;
— системна неправильна постава, малорухливий спосіб життя;
— вікові дегенеративні зміни хребта;
— слабкість м’язового корсету, що утримує хребет у правильному положенні;
— запалення та інфекції в ділянці хребта;
— наслідки різних захворювань: хвороби Бехтерєва, остеопорозу, артриту, туберкульозу, поліомієліту;
— пухлини в ділянці спини.
Прояви
На прояви патології впливає стадія й тип захворювання. Але найочевидніший симптом кіфозу — це деформація спини, помітна неозброєним оком. У міру розвитку патології, крім округлих плечей і порушеної постави, людину можуть турбувати больові відчуття й скутість у верхній частині спини та плечах, оніміння рук, дискомфорт і сильна м’язова втома при необхідності довго стояти, оніміння, важкість і слабкість у ногах. Больовий синдром і загальна слабкість нерідко посилюються при ходьбі або навантаженнях.
Важкий кіфоз може здавлювати легені й травний тракт, провокуючи такі симптоми, як задишка й утруднене дихання, кислотний рефлюкс і проблеми з ковтанням.
Діагностика, лікування, профілактика
— При підозрі на кіфоз необхідно звернутися до травматолога-ортопеда або лікаря-вертебролога, — каже Юрій Шимон. — Фахівець проведе огляд і візуально визначить ступінь деформації. Для з’ясування причин і стадії захворювання також проводять рентгенографію в декількох проекціях, за необхідності — МРТ або КТ хребта, УЗД міжхребцевих дисків.
Для лікування кіфозу зазвичай застосовують консервативну терапію. Призначають прийом протизапальних і знеболювальних препаратів, вітамінів, виконання спеціальних вправ лікувальної фізкультури, курс масажу, фізіопроцедури. Іноді ефективне періодичне носіння ортопедичного корсету.
Хірургічне втручання застосовують нечасто: в особливо складних випадках чи коли консервативна терапія виявляється неефективною.
Для запобігання розвитку кіфозу важливо стежити за поставою (зокрема, під час роботи за комп’ютером), періодично приймати вітамін Д і кальцій для профілактики остеопорозу, уникати травм спини та зміцнювати м’язовий корсет за допомогою регулярних вправ ЛФК, йоги та плавання.
Три ефективні вправи для зменшення кіфозу
- Розтяжка кобри. Ляжте на підлогу обличчям вниз, ноги прямі, долоні — під плечовими суглобами, лікті притиснуті до корпусу. На вдиху, напружуючи м’язи спини і сідниць, повільно випряміть руки та підніміть верхню частину тіла (груди) вперед і вгору. Лопатки при цьому зводьте разом, плечі тягніть вниз, голова дивиться прямо. Утримуйте позу 10–15 сек., на видиху плавно опустіться вниз. Повторіть 3–5 разів.
- Кішечка. Виконується навкарачки: на вдиху м’яко прогніться (голова вгору, груди вперед), на видиху — округліть спину, підтягуючи низ живота (підборіддя — до грудей, лопатки вгору). Повторіть в комфортному темпі 5–10 разів.
- Напівмісток. Лежачи на спині, зігніть ноги в колінах і поставте стопи на підлогу, руки вздовж тіла. На видиху підніміть таз вгору якомога вище, переплітаючи пальці рук під спиною, плечі притиснуті до підлоги. При цьому напружуються сідничні та спинні м’язи, а лопатки зводяться одна до одної. Повторіть 3–5 разів.
Обережно, протипоказання!
При кіфозі протипоказані:
— виконання вправ з осьовим навантаженням на спину (станова тяга, присідання зі штангою, жим лежачи) — вони посилюють деформацію хребта та можуть призвести до травми;
— ударні навантаження (біг, стрибки, скакалка) — збільшують тиск на хребет і внутрішні органи, порушують амортизацію дисків;
— нахили, повороти тулуба, скручування, обертання — підвищують ризик зсуву або зміщення хребців і пошкодження нервових корінців.
Ірина КАДЧЕНКО.
