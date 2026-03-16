Наш хребет має чотири природні почергові вигини, які виконують амортизуючу функцію. Але якщо фізіологічна «дуга» в ділянці грудного відділу спини стала виступати більше, ніж зазвичай, й спричиняє вам дискомфорт, потрібно звернутися до лікаря. «Порадниця» з’ясувала, чому виникає та чим загрожує надмірна сутулість.

Небезпека — в ускладненнях

— Кіфоз — це часта деформація хребта, при якій він має надмірно опуклу дугоподібну форму, спрямовану назад, — пояснює травматолог-ортопед вищої категорії Юрій ШИМОН (на фото). — На початкових стадіях патологія проявляється як сутулість і в більшості випадків є оборотною, але без лікування процес прогресує й опуклість на спині перетворюється на повноцінний горб. У результаті рухливість ребер і грудної клітки зменшується, лопатки набувають крилоподібної форми, а живіт випинається вперед.

Найчастіше розвивається грудний кіфоз, але деформація також може виникнути в шийному чи поперековому відділах хребта. Крім візуального дефекту, патологія небезпечна тим, що здатна спричиняти здавлення нервових закінчень і спинного мозку. Це призводить до болю в спині, розладів чутливості, порушення роботи серцево-судинної, дихальної та травної систем. У важких випадках ускладненням кіфозу може стати параліч.

У чому причина

За словами фахівця, розвиток кіфозу в дорослих може бути спровокований багатьма факторами, але до основних належать:

— генетична схильність, вроджені аномалії хребта;

— наслідки травм і хірургічних втручань;

— системна неправильна постава, малорухливий спосіб життя;

— вікові дегенеративні зміни хребта;

— слабкість м’язового корсету, що утримує хребет у правильному положенні;

— запалення та інфекції в ділянці хребта;

— наслідки різних захворювань: хвороби Бехтерєва, остеопорозу, артриту, туберкульозу, поліомієліту;

— пухлини в ділянці спини.

Прояви

На прояви патології впливає стадія й тип захворювання. Але найочевидніший симптом кіфозу — це деформація спини, помітна неозброєним оком. У міру розвитку патології, крім округлих плечей і порушеної постави, людину можуть турбувати больові відчуття й скутість у верхній частині спини та плечах, оніміння рук, дискомфорт і сильна м’язова втома при необхідності довго стояти, оніміння, важкість і слабкість у ногах. Больовий синдром і загальна слабкість нерідко посилюються при ходьбі або навантаженнях.

Важкий кіфоз може здавлювати легені й травний тракт, провокуючи такі симптоми, як задишка й утруднене дихання, кислотний рефлюкс і проблеми з ковтанням.

Діагностика, лікування, профілактика

— При підозрі на кіфоз необхідно звернутися до травматолога-ортопеда або лікаря-вертебролога, — каже Юрій Шимон. — Фахівець проведе огляд і візуально визначить ступінь деформації. Для з’ясування причин і стадії захворювання також проводять рентгенографію в декількох проекціях, за необхідності — МРТ або КТ хребта, УЗД міжхребцевих дисків.

Для лікування кіфозу зазвичай застосовують консервативну терапію. Призначають прийом протизапальних і знеболювальних препаратів, вітамінів, виконання спеціальних вправ лікувальної фізкультури, курс масажу, фізіопроцедури. Іноді ефективне періодичне носіння ортопедичного корсету.

Хірургічне втручання застосовують нечасто: в особливо складних випадках чи коли консервативна терапія виявляється неефективною.

Для запобігання розвитку кіфозу важливо стежити за поставою (зокрема, під час роботи за комп’ютером), періодично приймати вітамін Д і кальцій для профілактики остеопорозу, уникати травм спини та зміцнювати м’язовий корсет за допомогою регулярних вправ ЛФК, йоги та плавання.

Три ефективні вправи для зменшення кіфозу

Розтяжка кобри. Ляжте на підлогу обличчям вниз, ноги прямі, долоні — під плечовими суглобами, лікті притиснуті до корпусу. На вдиху, напружуючи м’язи спини і сідниць, повільно випряміть руки та підніміть верхню частину тіла (груди) вперед і вгору. Лопатки при цьому зводьте разом, плечі тягніть вниз, голова дивиться прямо. Утримуйте позу 10–15 сек., на видиху плавно опустіться вниз. Повторіть 3–5 разів. Кішечка. Виконується навкарачки: на вдиху м’яко прогніться (голова вгору, груди вперед), на видиху — округліть спину, підтягуючи низ живота (підборіддя — до грудей, лопатки вгору). Повторіть в комфортному темпі 5–10 разів. Напівмісток. Лежачи на спині, зігніть ноги в колінах і поставте стопи на підлогу, руки вздовж тіла. На видиху підніміть таз вгору якомога вище, переплітаючи пальці рук під спиною, плечі притиснуті до підлоги. При цьому напружуються сідничні та спинні м’язи, а лопатки зводяться одна до одної. Повторіть 3–5 разів.

Обережно, протипоказання!

При кіфозі протипоказані:

— виконання вправ з осьовим навантаженням на спину (станова тяга, присідання зі штангою, жим лежачи) — вони посилюють деформацію хребта та можуть призвести до травми;

— ударні навантаження (біг, стрибки, скакалка) — збільшують тиск на хребет і внутрішні органи, порушують амортизацію дисків;

— нахили, повороти тулуба, скручування, обертання — підвищують ризик зсуву або зміщення хребців і пошкодження нервових корінців.

Ірина КАДЧЕНКО.