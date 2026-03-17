Подати заявку можна до 2 квітня через офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Основна сесія НМТ проходитиме з 20 травня до 25 червня, додаткова — з 17 до 24 липня, інформують у Міносвіти.
Для реєстрації потрібно:
— створити персональний кабінет на сайті УЦОЯО;
— заповнити реєстраційні дані;
— завантажити документи;
— підтвердити реєстрацію.
У МОН також уточнюють, що за потреби до 7 квітня можна внести зміни в персональному кабінеті, а з 11 до 16 травня триватиме реєстрація на додаткову сесію НМТ.
