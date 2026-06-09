Артеріальна гіпертензія давно перестала бути історією лише про тонометр. Сучасна медицина розглядає її як складний, багаторівневий процес, у якому переплітаються судини, серце, нирки, гормони, обмін речовин і навіть сон. Саме тому обстеження при гіпертонії — це не перелік аналізів «про всяк випадок». Це чітка логіка, яка дозволяє відповісти на головні питання: чи є ураження органів-мішеней, який сумарний серцево-судинний ризик, чи не є високий тиск симптомом іншого захворювання. У практиці це завжди два різні, але послідовні блоки.

* Перший блок

Базове обстеження при підвищеному артеріальному тиску

Цей етап потрібен практично кожному, в кого зафіксовано підвищений тиск, — незалежно від віку, цифр і самопочуття. Його мета — оцінити загальний серцево-судинний ризик і не пропустити ранні ураження органів-мішеней.

Насамперед оцінюють стан нирок. Гіпертонія і нирки пов’язані напряму, і пошкодження може довго не давати жодних симптомів. Саме тому важливі не лише стандартні показники, а й маркери раннього ураження.

Креатинін крові з розрахунком швидкості клубочкової фільтрації показує функцію нирок.

Альбумін-креатиніновий індекс у середній порції ранкової сечі дозволяє виявити мікропошкодження ще до значних змін аналізів. Про нього часто забувають!

Окреме місце займає серце. І тут принципово важливо розуміти різницю між методами.

Електрокардіографія оцінює ритм, провідність, ознаки перевантаження і непрямі маркери гіпертрофії.

Ехокардіографія ж дозволяє побачити реальну анатомію: товщину стінок, розміри камер, геометрію лівого шлуночка, скоротливу та діастолічну функцію. Ми не просто шукаємо потовщення — ми оцінюємо, як тиск уже вплинув на структуру і роботу серця.

За потреби оцінюють і судини — насамперед сонні артерії. Товщина комплексу інтима-медіа та наявність атеросклеротичних бляшок допомагають зрозуміти загальний атеросклеротичний фон і довгостроковий ризик.

Окремий і дуже важливий напрям — обмін речовин. У більшості людей гіпертонія поєднується з інсулінорезистентністю, порушенням вуглеводного та ліпідного обміну. Саме тому оцінюють глюкозу натще, глікований гемоглобін, інсулін та індекс HOMA-IR, за потреби.

Ліпідограма з визначенням холестерину, його фракцій і тригліцеридів потрібна не для формального діагнозу, а для розрахунку сумарного серцево-судинного ризику.

* Другий блок

Коли і як шукають симптоматичну гіпертензію

Другий блок потрібен не всім. Він включається тоді, коли виникає обґрунтована клінічна підозра, що високий тиск — не самостійна хвороба, а симптом іншого стану. Про це думають, якщо гіпертензія виникає у відносно молодому віці, має дуже високі або нестабільні цифри, погано коригується стандартною терапією, супроводжується різкими коливаннями чи непропорційним ураженням органів-мішеней.

Однією з ключових систем, яку оцінюють у таких випадках, є ренін-альдостеронова. Порушення в ній може призводити до стійкої, резистентної гіпертензії. Саме тому визначають альдостерон, ренін і їх співвідношення, особливо у пацієнтів з високими цифрами тиску, слабкою відповіддю на лікування або порушенням калієвого балансу.

Оцінюють і функцію наднирників у ширшому сенсі. Надлишок кортизолу здатен підвищувати судинний тонус, змінювати чутливість до стресових гормонів і поєднувати гіпертензію з метаболічними порушеннями. У таких ситуаціях важлива правильна оцінка кортизолу з урахуванням добових коливань.

Щитоподібна залоза — ще один частий і недооцінений фактор. Порушення її функції часто не дають стабільної гіпертензії, а радше коливання тиску. При гіпертиреозі частіше зростає систолічний тиск і частота серцевих скорочень, при гіпотиреозі — діастолічний тиск і судинна жорсткість. Саме тому оцінка ТТГ і вільного Т4 є логічною частиною пошуку причин.

Окремо варто говорити про синдром обструктивного апное сну.

Сьогодні це одна з найчастіших причин нічної та ранкової гіпертензії. Повторні зупинки дихання уві сні активують симпатичну нервову систему, спричиняють пікові підйоми тиску вночі і зранку, роблять стандартну терапію менш ефективною. Людина може не усвідомлювати проблеми, але ранковий високий тиск, денна сонливість, хропіння і головний біль зранку мають насторожувати.

І нарешті — рідкісні, але принципово важливі причини.

Феохромоцитома трапляється нечасто, і її не шукають у всіх. Але при нападоподібному, різкому підвищенні тиску з серцебиттям, пітливістю, тремтінням і відчуттям тривоги про неї потрібно пам’ятати. У таких випадках визначають метанефрини, бо своєчасне виявлення повністю змінює тактику лікування.

Артеріальний тиск — це НЕ випадкова цифра. Це сигнал про те, як працює організм у цілому. Обстеження при гіпертонії потрібні, щоб правильно зрозуміти цей сигнал і обрати стратегію, яка працюватиме не місяці, а роки.

Руслан ЛИСЯНСЬКИЙ, кардіолог-ендокринолог.