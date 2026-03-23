Наприкінці минулого року набрала чинності постанова Кабміну №1709, якою затверджено Порядок одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта (паспортів) громадянина України для виїзду за кордон, йдеться у повідомленні Державної міграційної служби України.

Постанова закріпила на постійній основі можливість за один візит одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт собі або собі та закордонний паспорт (паспорти) дитині (дітям), яка (які) не досягла (досягли) 14-річного віку.

Документи для одночасного оформлення можна подавати до підрозділів ДМС, ЦНАП або центрів «Паспортний сервіс» — як в Україні, так і за кордоном (за кордоном строк оформлення — до 3 місяців).

Для подання документів достатньо одного запису в електронній черзі.

За одночасне оформлення сплачується адмінзбір (одна квитанція). У разі оформлення ID-картки вперше після досягнення 14 років оплата здійснюється лише за оформлення закордонного паспорта.

Розмір адмінзбору змінюється залежно від терміновості оформлення та кількості паспортів, які оформлюватимуть одночасно.

Стан оформлення ID-картки та закордонного паспорта перевіряють за допомогою сервісу «Перевірка стану оформлення документів»:

— за реквізитами старого внутрішнього паспорта;

— у разі першого оформлення ID-картки після 14 років — за серією та номером свідоцтва про народження.