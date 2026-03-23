Бик у геральдиці здавна — символ родючості землі. А ще — властивих цій тварині сили, працьовитості, наполегливості, терпіння і навіть добробуту. Бо за кількістю биків у господарстві колись оцінювали заможність господаря. Певно, саме тому бики й потрапили на герби низки українських міст і сіл.

Найдавніший населений пункт Рахівщини — так кажуть про Великий Бичків на Закарпатті, перша згадка про який датована ще 1373 роком, коли угорський король Людовик Великий подарував поселення сину одного з воєвод (хоч ці терени, вірогідно, були заселені ще раніше). Історія не зберегла кількість бичків у прадавньому Бичкові, а от на найдавнішому міському гербі 1781 року, зображення якого пощастило знайти, їх двійко. На лазуровому тлі бачимо зображенння орача у вбранні сріблястого кольору, який оре зелене поле срібним плугом в упряжці з двома срібними биками. Тоді як на гербі Великого Бичкова, офіційно затвердженому 2007-го, орач уже вбраний у білий одяг із чорними елементами, включно з капелюхом, і оре він уже чорну землю так само чорним плугом, у який запряжено лише одного чорного бика. Орача з биками зображено на тлі зеленої гори зі сріблясто-чорними вершинами. Нарешті, у Вікіпедії можна побачити ще один варіант герба Великого Бичкова, де зображено вже двох чорних биків із золотими очима і ніздрями, одного над другим, на золотому тлі, але джерело інформації там не вказано.

Зовсім інакший бик — на затвердженому 2002 року гербі райцентру Чернівеччини — селища Кельменці: тут він — уже золотого кольору, та й позу має оригінальну — спинається на задні ноги. По боках від нього з обох сторін — 4 срібні троянди із золотими осердями та листочками. Це символи розвинених у цій місцині тваринництва й рослинництва. Вони також пов’язані з давнім знаком Бессарабії, до складу якої колись входили й Кельменці.

Не обійшлося без бика й на гербі с.Чорниводи Городоцької міської територіальної громади на Хмельниччині. Засноване 1407-го село було назване за йменням Чорнивідки — річки, що протікає через село: дуже вже каламутна у ній — аж чорна! — вода. Отож на затвердженому 2017 року гербі Чорнивод — срібний бик на зеленому полі, який в цьому випадку символізує свободу і силу, та срібна рибина на лазуровому тлі — як символ багатих водних ресурсів. А от хвиляста чорна балка на гербі нагадує про назву села і річки.

Биком на гербі може похвалитися і м.Верхньодніпровськ на Дніпропетровщині, яке бере свій початок від укріпленого маєтка польського дозорця, що його потім змінив козацький зимівник, а згодом землі стали власністю потьомкіна, який заснував тут слободу (1790). Саме цей рік вважають офіційною датою заснування міста, яке 1806-го назвали Верхньодніпровськом і мешканці якого аж до ХІХ ст. займалися переважно скотарством і землеробством. Як данину історичним витокам, на затвердженому 2004-го гербі міста бачимо оберненого вліво чорного бика на золотому полі та срібний перев’яз, що символізує річку, на зеленому тлі.

…Досі немає єдиної думки щодо походження герба Прилук на Чернігівщині, але перший його варіант повторює зображення на міській печатці (1685): це голова бика, яку перетинає меч. Припускають, що цей герб був складовою герба Раїни Могилянки, дружини власника міста — князя Михайла Вишневецького. Будучи донькою Молдавського господаря Ієремії Могили, вона могла використовувати герб молдавського князівства, на якому була голова бика. За іншою версією, герб Прилук міг походити від герба намісника князя Михайла Вишневецького. Та хоч би якою була «біографія» герба Прилук, бачимо на затвердженому 1994-го гербі міста на синьому полі золоту голову бика, пронизану золотою кривою шаблею, так що кінець стирчить навскіс у його правому вусі.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.