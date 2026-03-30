Найбільший хижак європейських лісів найчастіше зустрічається на німецьких гербах, що пов’язують із можливим використанням його як тотема. Виходячи з особливостей характеру й поведінки, ведмедя вважають символом сили, хитрощів, лютості в захисті вітчизни. На гербах бурого косолапого традиційно зображують у кольорі чорної емалі. Хоч зрідка цей хижий звір набуває золотого окрасу — як-от на гербі селища Східниця, адмінцентру Східницької селищної громади Дрогобицького району Львівщини, що завдяки своїм мінеральним джерелам має славу відомого бальнеологічного курорту національного значення імені Омеляна Стоцького.

На гербі Східниці, офіційно затвердженому 1996 року, в зеленому полі крокує золотий ведмідь із червоними очима, язиком і пазурами, що потрапив туди з печаток Східниці ХІХ ст. Зелений колір символізує ліси та курортну функцію селища. Цікаво, що на практиці зазвичай використовують дещо інший варіант зображення, запозичений з місцевого прапора, де вищезгадану композицію доповнює подоба золотої ялинки. Що ж до ведмедя, то його часто зображують у природному — коричневому — кольорі.

Цікавим гербом із ведмедем з сивої давнини могла похвалитися й Сосниця Корюківського р-ну Чернігівської області. Є версія, за якою невеличке селище, перша згадка про яке датована 1234 роком, отримало свою назву від соснового лісу, що оточує цю місцину. За іншою версією, назва запозичена від однойменного топоніма, який на Поліссі колись означав дерево з бортю — видовбаним із колоди вуликом, який вішали на сосну, або з дуплом у ній, де жили бджоли. Але якщо в лісі є бджоли, а отже й мед, — знайдеться і ведмідь! От і на печатці Сосницької сотенної канцелярії 1747 року, в часи, коли це ще було сотенне містечко Чернігівського полку, зображено сосну, на яку дереться ведмідь, аби дістатися підвішеного на ній вулика із бджолами. 1782-го, увійшовши до складу Новгород-Сіверського намісництва, Сосниця отримала свій герб, на який потрапила ця сама композиція, але в інших кольорах: вулик і бджоли стали золотими, а шанувальник дикого меду — чорним. На ще одному пізнішому проєкті герба (1865) медолюбивий символ Сосниці зображений більш войовничим — із «червленими» очима і язиком; до того ж його переслідують чорні бджоли.

Маленьке село Мефедівка (до 2009-го — Мефодівка) у складі Зноб-Новгородської селищної громади Шосткинського району Сумської області, за переказами, запозичило свою назву від імені козака Мефеди, який поклав початок цьому поселенню з дозволу польських магнатів П’ясочинських. І що цікаво, — Мефедівка теж має свій герб зі своїм ведмедем! Цього разу чорний хижак іде по лезу шаблі, під якою зображено козацький хрест. Ці предмети нагадують про козака-засновника села, пояснюють геральдисти, тоді як чорний ведмідь і жовтий колір (поля біля села) узяті з родинного герба багаторічних власників Мефедівки Завадовських.

Крим — це Україна, тому згадаймо й про герб кримського селища Гурзуф, затверджений 2008 року, на якому також є ведмідь. У цьому випадку хижий звір відображає і назву селища (Урзус з лат. — «ведмідь»), а також символізує гору Аю-Даг, біля якої воно розташоване. У синьому, кольору моря, верхньому полі герба зображена стилізована під ведмедя золота гора. Над нею — дві срібні чайки та золоте сонце з 12 променями. Тоді як унизу, під вузькою балкою срібних морських хвиль, у червоному полі — золота антична галера зі срібним вітрилом як данина давній драматичній історії освоєння гурзуфської землі.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.