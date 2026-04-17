Геральдика вважає другорядними цих поширених в Україні свійських тварин: якщо, скажімо, баран символізує силу і напористість, а ягня — лагідність, то які риси у нас безумовно асоціюються із цапом чи козою, котрі також трапляються на гербах? Зазвичай білі або срібні за кольором, вони можуть бути зображеними як такі, що біжать, стоять чи стрибають; можуть «тримати» щит герба або залишатися «за кадром», показуючи нам на гербі лише свої роги. До речі, їхнє «озброєння» — роги, копита, язик — на гербах можуть набувати іншого кольору. Не сплутати героїв нашої розповіді з сарною чи бараном допоможе характерна «цапина» борідка і детальний опис герба, який має містити чітке формулювання, яку саме тварину там зображено. Є такий герб і в Україні.

Селище Козелець, центр однойменної селищної громади на Чернігівщині, може похвалитися давньою і багатою на події історією. Заснований ще 1098 року, Магдебурзьке право Козелець отримав 1656-го. На «Спеціальному та докладному плані України…» де Боплана (1650) та на мапах більш пізнього періоду його позначено як Kesellze, на той час — у складі Речі Посполитої. А на гербі давнього містечка — срібний козел із золотими рогами та ратицями і золотою кулею з хрестом на спині. Чому так? Бо Козелець! Існує кілька версій щодо такої назви. За однією, вона справді походить від назви цапа, за другою — від назви прилеглого лісу, званого давньоруським словом «козелес», бо там водилося багато диких кіз, пояснюють краєзнавці. Втім, є ще дві версії; одна пов’язана з терміном «козел», що означає глибокий вир або яму в річці. Інша — нагадування про козельці, польові квіти, які навесні покривають береги Остра, які, до речі, знайшли відображення на варіанті міського герба за радянських часів. Та хоч би яка з версій була найвірогіднішою, на нині діючому гербі логічно вирішили зобразити не маловідому рослину чи, тим більше, вир, — хто ж тоді здогадається про назву такого поселення? — а упізнаваний з першого погляду бородатий «символ». Сучасний герб вирізняють від попередніх і роги та ратиці бородатого символа, які саме тепер стали золотими.

Що ж до золотої кулі з хрестом, яка має назву «держава», це — один із трьох символів влади монарха (поряд з короною і скіпетром). Державу називають християнським символом авторитету, який від середніх віків і дотепер використовують на монетах, іконографії та королівських регаліях. Це — символ Христа (хрест), домінуючого над світом (куля), буквально — символ правителя в царстві земному за підтримки монарха Самим Христом.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.