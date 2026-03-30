Чорна ніжка, або гниль кореневої шийки — це грибкове захворювання, яке уражує молоду розсаду на рівні ґрунту, через що рослина падає і гине за лічені години.

Щоб цього не сталося, озбройтеся проти чорної ніжки завчасно. А для цього важливо зробити ось що. Передусім правильно підготуйте ґрунт. Щонайперше він повинен бути знезаражений. Тож зарадять традиційні методи: прожарювання, пропарювання або проморожування.

Надалі важливо покращити структуру ґрунту. Грибок обожнює застій вологи. Щоб коріння дихало, додайте в субстрат розпушувачі. Це може бути перліт або вермикуліт. Вони вбирають зайву вологу і віддають її поступово, отже працюють набагато ефективніше за звичайний пісок. Стандартна норма внесення для розсади овочів та квітів — 20–30 відсотків від загального об’єму суміші.

А що обрати: перліт чи вермикуліт? Перліт нейтральний, не містить добрив. Він відштовхує воду з поверхні, але тримає її всередині пор, швидко просихає. Найкраще підходить для рослин, які не люблять застою води (сукуленти, помідори). Вермикуліт вбирає в 5 разів більше своєї ваги і дуже довго тримає вологу. Містить у доступній для рослин формі магній, калій, кальцій. Може трохи знижувати кислотність ґрунту. Ідеальний для рослин, що люблять вологу (вологолюбні квіти, баклажани).

Можна змішати перліт і вермикуліт у рівних частинах. І ще один нюанс. Перліт — це вулканічне скло, і він дуже сильно пилить. Пил від перліту шкідливий для легень. Тож перш ніж висипати перліт з пакета в ґрунт, збризніть його водою з пульверизатора прямо в упаковці.

Втім, якщо не маєте можливості скористатись перлітом і вермикулітом, візьміть чистий річковий пісок. Його перед додаванням до землесуміші обов’язково потрібно промити та прожарити. Норма внесення залежить від того, який основний ґрунт ви використовуєте (городній чи покупний торф’яний), але стандартна пропорція 1:3 або 1:4. Це забезпечує достатній доступ повітря і водночас дозволяє ґрунту тримати форму, не розсипаючись, як пил.

Дуже корисно додати також деревну золу: склянка на відро землі. Зола не тільки підживлює, а й знижує кислотність ґрунту, а грибок любить кисле середовище.

Також важливо заселити ґрунт корисною мікрофлорою. Для цього за 7–10 днів до посіву насіння пролийте землю розчином біофунгіцидів.

Надалі важливий правильний посів і догляд. Зокрема, в кожному стаканчику для розсади мають обов’язково бути дренажні отвори. Після посіву насіння присипте поверхню ґрунту тонким шаром, 2–3 мм, чистого сухого піску або вермикуліту. Це допоможе поверхні залишатися сухою, а грибок не зможе розвиватися біля стебла. Поливайте помірно: краще рідше, але через піддон, щоб верхній шар землі залишався відносно сухим. Після появи перших петельок сходів не тримайте розсаду під плівкою занадто довго. Конденсат — ідеальне середовище для хвороби.

Якщо помітите хоча б одну рослину, уражену чорною ніжкою, негайно видаліть з грудкою землі, а місце навколо пролийте рожевим розчином марганцівки або присипте сумішшю золи та піску.

Катерина ОКУНЬ.