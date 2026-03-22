Курячі рулетики — справжній хамелеон у світі кулінарії. Вони можуть бути як простою вечерею нашвидкуруч, так і вишуканою стравою. Куряче філе дуже легко пересушити. Кулінарна хитрість полягає в «ізоляції». Коли загортаєте всередину начинку, ви створюєте внутрішній паровий ефект. Начинка зволожує м’ясо зсередини, поки паніровка або бекон захищають його ззовні.

2–3 курячі грудки

200 г твердого сиру

4–5 картоплин

сметана або майонез

зелень

сіль, перець за смаком

Твердий сир натерти на тертушці. Картоплю почистити і нарізати слайсами.

Курячу грудку нарізати, як на відбивні, відбити, посолити й поперчити. Зверху змастити сметаною або майонезом, посипати сиром і зеленню. Скрутити в рулетики. На деко розкласти картоплю, посолити й поперчити. Зверху викласти рулетики і змастити майонезом. Випікати в духовці при 180 градусах 30 хв. Притрусити тертим сиром і повернути в духовку ще на 15 хв. Спробуйте! Дуже гарна ідея як для вечері, так і для святкового меню.

Леся БУШМА.