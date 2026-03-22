Ананас у салаті виконує роль потужного підсилювача смаку, а не просто слугує його «екзотичною прикрасою». У салатах із солоними інгредієнтами (сир, курка, шинка) він працює як «місток», що поєднує різні смакові профілі.
- Куряче філе
- 0,5 банки консервованого ананаса
- 0,5 банки чорних оливок
- 150 г твердого сиру
- 0,5 банки консервованої кукурудзи
- 50 г сухариків
- майонез
- зелена цибуля
- сіль і спеції за смаком
Куряче філе замаринувати у спеціях для курки, обсмажити з обох сторін до готовності. Коли охолоне, нарізати кубиками. Ананас теж нарізати кубиками. Оливки — кружальцями. Сир — кубиками.
Старайтеся, щоб усі інгредієнти були однакового розміру.
У глибокій мисці змішати курку, ананас, оливки, сир, кукурудзу, сухарики. Заправити майонезом. Додати сіль за смаком і притрусити зеленню.
Леся БУШМА.
