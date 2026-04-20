Майже у всіх пацієнтів із діагнозом «виразкова хвороба» навесні проявляються симптоми загострення. «Порадниця» з’ясувала, з чим це пов’язано і чи можна уникнути проблеми.

Головні винуватці – бактерія та хронічний стрес

— Виразкова хвороба — це хронічне, рецидивуюче (тобто з періодичним загостренням перебігу) захворювання, що характеризується утворенням виразок на слизовій оболонці шлунка або дванадцятипалої кишки, — пояснює гастроентеролог-ендоскопіст вищої категорії Лариса ПРІПІЧЕНКО (на фото). — Найчастіше в його розвитку винна бактерія Helicobacter pylori. Але сприяти розвитку патології та активізації патогенної мікрофлори може хронічний стрес, шкідливі звички, неправильне харчування, а також тривалий прийом деяких ліків, зокрема знеболювальних препаратів. Відіграє роль і спадкова схильність.

Весняне загострення виразкової хвороби, що проявляється болями в центральній частині живота, печією, нудотою, порушенням стільця, пов’язане з сезонним періодом перебудови організму. У цей час захисні бар’єри слизової оболонки шлунка слабшають, що робить її більш вразливою до соляної кислоти та інших агресивних факторів (як внутрішніх, так і зовнішніх), що впливають на шлунково-кишковий тракт.

У чому причина

Весняне загострення пояснюється загальним ослабленням організму під час перехідного сезону з кількох причин:

— накопичений за довгий холодний період дефіцит вітамінів і сонячного світла, зниження імунітету загалом;

— часті коливання погодних умов і температури;

— зміна добового режиму через подовження світлового дня, що також впливає на гормональний фон і біоритми;

— зміни в раціоні: це можуть бути як суворі дієти з метою схуднути до літа, так і, навпаки, зловживання солодощами, випічкою, фастфудом; ще одна крайність — різке введення в раціон великої кількості грубої клітковини з першими весняними овочами та зеленню, в яких, до того ж, багато нітратів;

— нестабільність нервової системи: навесні частіше трапляються перепади настрою, емоційні перевантаження та стреси, що безпосередньо впливають на діяльність травної системи.

Тривожні симптоми

За словами лікарки, для загострення виразкової хвороби найбільш характерні болі у верхній центральній частині живота (трохи вище пупка), які можуть бути пекучими, ниючими або переймоподібними, що виникають натщесерце, вночі або через деякий час після їжі.

Також хворого зазвичай турбують сильна печія, кисла або гірка відрижка, іноді — блювота, порушення стільця (частіше це закреп), неприємний запах з рота. До загальних симптомів можна віднести підвищену втомлюваність і дратівливість.

Лікування та профілактика

— За перших ознак загострення виразкової хвороби потрібно звернутися за консультацією до гастроентеролога, — радить Лариса Пріпіченко. — Лікар направить вас на необхідні обстеження (аналізи крові, копрограма, УЗД черевної порожнини, фіброгастроскопія) й за їх результатами призначить медикаментозну терапію.

Це можуть бути засоби, що пригнічують вироблення соляної кислоти та посилюють захисні властивості слизової оболонки: гастропротектори, антациди, антисекреторні препарати, а також антибіотики (якщо виявлено бактерію Helicobacter pylori). Іноді рекомендується прийом імуномодуляторів і вітамінних комплексів.

Для профілактики рецидивів виразкової хвороби важливо уникати стресів, висиплятися, вести здоровий і активний спосіб життя, відмовитися від шкідливих звичок та дотримуватися дієти.

Дієта для запобігання загострень

Рекомендується дробове харчування (5–6 разів на день) м’якою їжею: слизові каші та супи-пюре, відварені, парові та запечені страви. Температура їжі повинна бути помірною: не дуже гарячою і не дуже холодною.

Заборонено вживати гостре, смажене, копчене, жирне, а також маринади та соління, фастфуд, прянощі, міцний чай і каву, алкоголь і газовані напої. Можуть нашкодити й цитрусові, насіння, горіхи, гранати, виноград, сири.

При цьому дозволені легкі овочеві супи, нежирні сорти птиці, риби та м’яса у відвареному вигляді, сирні запіканки, відварені та тушковані овочі, печені яблука, каші на нежирному молоці, відвари шипшини, домашні солодкі компоти з фруктів і ягід.

Негайно до лікаря!

При появі гострого болю, різкої слабкості та блідості, зниженн артеріального тиску, блювоти «кавовою гущею» або випорожнень чорного кольору, болісного напруження м’язів живота необхідно негайно викликати «швидку», оскільки це ознаки перфорації виразки або небезпечної шлункової кровотечі, що вимагають хірургічного втручання.

Ірина КАДЧЕНКО.