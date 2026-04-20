В Україні діють нові правила підтримки працевлаштування осіб із інвалідністю. Змінами, які внесені Законом України №4219-ІХ, передбачено, що роботодавці (юридичні особи та ФОП) сплачують внесок, якщо одночасно мають 8 і більше працівників та не виконали норматив робочих місць у відповідному кварталі.

Відтепер платниками є всі роботодавці — як приватного, так і державного та комунального секторів, повідомляє Урядовий портал.

Роботодавці з кількістю працівників менше 8 осіб, ті, які виконали норматив, а також дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав не сплачують внесок.

Норматив роботодавець розраховує самостійно, дотримуючись вимог законодавства:

1 робоче місце — для 8–25 працівників;

4 відсотки — якщо працює понад 25 осіб;

2 відсотки — для закладів охорони здоров’я, соціальної сфери та організацій, які займаються реабілітацією, навчанням або доглядом за особами з інвалідністю.

Виконання нормативу звільняє роботодавця від сплати внеску. Однак, у випадку невиконання нормативу, роботодавець самостійно визначає суму внеску як добуток:

— 40 відсотків середньомісячної заробітної плати на одного працівника у відповідному кварталі;

— кількість місяців у кварталі;

— різниці між встановленим нормативом і фактичною кількістю працевлаштованих осіб із інвалідністю.

Порядок визначення середньомісячної заробітної плати затверджено постановою КМУ від 25.02.2026 №268.

На час дії воєнного стану та до завершення кварталу, в якому воєнний стан буде припинено чи скасовано, розмір внеску тимчасово зменшено на 50 відсотків.

Із 1 січня 2026 року діють нові рахунки для зарахування коштів за кодом бюджетної класифікації 50070100 «Кошти, що надходять від сплати роботодавцями внеску, штрафів та пені за несплату чи порушення порядку сплати такого внеску».