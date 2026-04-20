У Збройних Силах України з’явилася нова почесна відзнака для фахівців з радіоелектронної боротьби (РЕБ). Відповідний нагрудний знак встановлено наказом Головнокомандувача ЗСУ №106 від 20.03.2026 року, повідомляє Міноборони.
Згідно з документом, цей нагрудний знак вручається військовослужбовцям і працівникам органів управління та підрозділів радіоелектронної боротьби у Збройних Силах.
Нагороджуватимуть фахівців, які знешкоджують ворожі дрони та ракети засобами РЕБ за:
— успішне виконання бойових (спеціальних) завдань з ведення РЕБ;
— ініціативу під час планування та застосування засобів (комплексів) РЕБ;
— вагомий внесок у розвиток, забезпечення та бойове застосування засобів (комплексів) РЕБ;
— розробку, впровадження та випробування новітніх зразків засобів (комплексів) РЕБ.
Також нагородою відзначатимуть особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для підрозділів РЕБ і зразкове володіння складною радіоелектронною технікою.
