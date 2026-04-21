Медичний огляд військово-лікарською комісією (ВЛК) під час воєнного стану є одним із важливих етапів мобілізації. Проте це не означає, що всіх навіть після обов’язкового проходження ВЛК призивають до війська. Міноборони розповідає, хто саме має проходити ВЛК і як отримати направлення.

Для кого обов’язково

Під час дії воєнного стану медичний огляд ВЛК мають проходити:

— військовозобов’язані (зокрема ті, які отримали повістку або направлення від ТЦК);

— військовозобов’язані, які колись мали статус «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» і не пройшли повторний огляд після його скасування;

— ті, хто добровільно йдуть на військову службу за контрактом;

— військовослужбовці, які потребують перегляду стану здоров’я (наприклад, після поранення).

Важливо: під час воєнного стану постанова ВЛК про придатність до військової служби щодо військовозобов’язаних дійсна 1 рік. Це означає, що якщо ви проходили медогляд ВЛК у березні 2025 року, то у квітні 2026 року ваші медичні дані в базі «Оберіг» і застосунку «Резерв+» вважатимуть застарілими, і вас можуть направити на новий медичний огляд.

Крім того, діє особливий порядок для жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які отримали диплом після 2025 року. Зокрема, вони мають пройти медогляд ВЛК протягом 60 днів після автоматичного внесення до військового обліку, а також оновити свої дані й отримати військово-облікові документи.

Як отримати направлення

Направлення на проходження ВЛК видають:

— керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

— керівники Центрів рекрутингу ЗСУ;

— командири військових частин — для діючих військовослужбовців.

Для військовозобов’язаних наразі діє спрощена процедура — подання запиту на електронне направлення через застосунок «Резерв+». Для цього у додатку необхідно перейти на вкладку «Сервіси», вибрати «Направлення на ВЛК» заповнити форму і надіслати запит. Після перевірки електронне направлення має з’явитися в особистому кабінеті.

Таким чином, щоб отримати електронне направлення, не потрібно особисто йти до ТЦК. Але функція стане в пригоді лише за умови, якщо є можливість пройти медичний огляд ВЛК при ТЦК, до якого особа приписана.

Діючі військовослужбовці можуть отримати паперове направлення, подавши цифровий рапорт через застосунок «Армія+». При цьому необхідно мати медичний документ з рекомендацією лікаря щодо потреби у проходженні медичного огляду ВЛК.

Довідково: на початку 2026 року застосунок «Резерв+» розширив сервіс сповіщень.