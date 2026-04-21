У разі зміни персональних даних (прізвища, ім’я чи по батькові) посвідчення водія потрібно замінити протягом 10 днів. Зробити це можна в будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн через Кабінет водія, інформують у Головному сервісному центрі МВС.

* Офлайн

Документи, які необхідно при собі мати:

— паспорт громадянина України* (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання надається разом з довідкою або витягом про місце проживання), або:

— паспорт громадянина України для виїзду за кордон* (надається разом з довідкою або витягом про місце проживання);

— тимчасове посвідчення громадянина України;

— посвідка на постійне проживання;

— посвідки на тимчасове проживання;

— посвідчення біженця;

— посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

— посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

* зазначений документ можна пред’явити в електронній формі в застосунку «Дія».

(У разі відсутності в зазначених документах відомостей про зареєстроване місце проживання ВПО додатково подають довідку про взяття на облік ВПО, в якій зазначено фактичне місце проживання, або пред’являють її відображення в електронній формі в застосунку «Дія», зокрема з використанням мобільного додатка).

— ідентифікаційний код;

— наявне посвідчення водія;

— документ, що підтверджує зміну персональних даних;

— медичну довідку (на час дії воєнного стану необов’язкова).

Термін надання послуги: протягом робочого дня.

Вартість: у межах 608 грн.

* Онлайн

Потрібно авторизуватися в «Кабінеті водія», заповнити всі необхідні поля, додати скан-копії документів, сплатити за послугу та вибрати зручний спосіб отримання:

— у відділенні АТ «Укрпошта»;

— кур’єрською доставкою;

— у сервісному центрі МВС.

Необхідні скан-копії документів:

— паспорт;

— документ, що підтверджує зміну персональних даних;

— медичну довідку (на час дії воєнного стану необов’язкова).

Термін надання послуги: 10 робочих днів на опрацювання заявки та до 5 днів займають логістичні послуги.

Спосіб отримання та вартість готового документа:

— з доставкою на відділення «Укрпошти» або кур’єрською доставкою — орієнтовно 608 грн за бланк і послугу та 294 грн за логістичні витрати;

— у сервісному центрі МВС — орієнтовно 608 грн.

Важливо! Якщо закінчився термін дії посвідчення водія, до початку воєнного стану чи під час його дії, то за наявності такого посвідчення особа допускається до керування транспортними засобами. Замінити його можна після скасування воєнного стану в країні, або звернувшись до сервісного центру МВС.