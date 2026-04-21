Моя донька народила дитину три місяці тому й досі її не зареєструвала. Не хотіла цього робити, перебуваючи на окупованій території. Коли не пізно буде це зробити і як?

Віра Павлівна.

Звісно, законодавство України покладає на батьків обов’язок невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі ДРАЦС, зазначають у Мін’юсті. Реєстрація проводиться з одночасним визначенням походження дитини та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. Невиконання цього обов’язку є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом (ст.144 Сімейного кодексу України; далі — Кодекс).

Водночас на практиці трапляються випадки, коли з різних причин державна реєстрація народження здійснюється зі значним пропуском встановленого строку.

Згідно з частиною восьмою ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація народження дитини, яка досягла одного року і більше, проводиться органом ДРАЦС за місцем проживання дитини за заявою батьків або інших заявників за наявності документів про народження і перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров’я та довідки з місця проживання дитини.

Із урахуванням положень пункту 15 глави 1 розділу II Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Мін’юсту від 18.10.2000 №52/5 (далі — Правила), у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях державна реєстрація актів цивільного стану проводиться будь-яким органом ДРАЦС за зверненням заявника.

Заяву про державну реєстрацію народження дитини можуть подати батьки; родичі; уповноважені представники закладу охорони здоров’я, в якому на цей час перебуває дитина; інші особи (ст.144 Кодексу).

* Необхідні документи для реєстрації

До відділу ДРАЦС за місцем проживання дитини окрім заяви необхідно подати:

— паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них);

— паспорт або паспортний документ заявника;

— один із документів, передбачених у пункті 2 глави 1 розділу III Правил;

— медичну довідку про перебування дитини під наглядом лікувального закладу;

— довідку з місця проживання дитини (за відсутності такої довідки дані про місце проживання дитини можуть бути підтверджені паспортом або паспортним документом одного з батьків чи законних представників дитини);

— документи, що підтверджують походження дитини (пункти 12, 24 глави 1 розділу III Правил).

Посадова особа органу ДРАЦС обов’язково перевіряє в Держреєстрі актів цивільного стану громадян (далі — Реєстр) відомості про акти цивільного стану, необхідні для проведення відповідної державної реєстрації. Якщо такі відомості в Реєстрі відсутні, працівник органу ДРАЦС уточнює їх у заявника, зокрема за допомогою технічних засобів електронних комунікацій (пункт 5 глави 1 розділу II Правил).

Орган ДРАЦС використовує всі відомості, отримані за результатами відповідної перевірки, для проведення державної реєстрації актів цивільного стану (пункт 3 розділу II Правил).

Якщо факти, зазначені, зокрема, в заяві, та в інших поданих заявником документах, викликають сумніви щодо їх достовірності, вони можуть бути перевірені відділом ДРАЦС шляхом направлення запитів до відповідних установ, організацій для затребування необхідних документів (пункт 2.11 розділу II Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та припинення їхньої дії, затверджених наказом Мін’юсту від 12.01.2011 №96/5; далі — Правила1).

У тих випадках, коли внаслідок перевірки заяви про поновлення актового запису про народження з’ясувалось, що народження не реєструвалось, відділ ДРАЦС проводить державну реєстрацію народження з пропуском строку. При цьому від заявника додаткової заяви не вимагається (пункт 3.7 розділу III Правил1)

* Строк розгляду

Питання державної реєстрації народження дитини, котра досягла одного року і більше, розглядається у строк, що не перевищує трьох місяців, із дня подання відповідної заяви до відділу ДРАЦС.

За наявності поважних причин цей строк продовжується з письмового дозволу керівника відділу ДРАЦС управління державної реєстрації (за місцем їх подання), але не більше ніж на три місяці (пункт 1.10 розділу I Правил1).