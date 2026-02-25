Нещодавно «Порадниця» розповідала про те, що деякі види насіння для швидшого проростання перед посівом корисно потримати в гарячій воді. Та є насіння, яке високих температур не любить. Йдеться про такі культури, як салат, шпинат, кріп, петрушка, цибуля-чорнушка — тобто найхолодовитриваліші. Представники родини хрестоцвітих — редька, редиска, капуста — витримують замочування у теплій воді температурою до 45 градусів лише на 15–20 хв. Великі насінини гороху, квасолі мають товсту оболонку, але дуже чутливий зародок. При інтенсивному прогріванні оболонка може тріснути, а білок всередині — згорнутися.

Натомість прогрівання обожнюють гарбузові (огірки, кабачки, патисони, кавуни).

Лідія ГЕРАЩЕНКО.