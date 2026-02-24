Набув чинності закон, який унормував можливість після полону не обирати між можливістю звільнення зі служби та 90-денною відпусткою, нагадують у Правозахисному центрі для військових «Принцип».

Адже траплялися випадки, коли раніше військових після відбутої відпустки не звільняли зі служби за їхнім бажанням. Такі дії були неправомірними, бо військові частини керувалися попередньою версію закону, яка дозволяла різні трактування. У «Принципі» сподіваються, що нова редакція дозволить уникнути таких ситуацій, адже також долучалися до адвокації цього питання.

Відтак закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» дозволяє для звільнених із полону:

— відпустку протягом 90 днів зі збереженням грошових виплат на весь час відпустки;

— відкликання з такої відпустки можливе лише за згодою військовослужбовця;

— право в будь-який момент звільнитися з військової служби.

Якщо командування відмовляє у звільненні, звертайтеся:

— військові у системі МОУ — до Головного управління із захисту прав військових;

— прикордонники — до Адміністрації ДПСУ;

— нацгвардійці — до Головного управління НГУ;

— нацполіція — до Головного управління НПУ.